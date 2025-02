日本ファルコムは2月7日、同社を代表するストーリーRPG「軌跡」シリーズについて、新アレンジ・新録音による楽曲群でシリーズの壮大な歴史を綴るオリジナル音楽アルバム作品「ZEMURIA GRAND ODYSSEY(ゼムリア・グランドオデッセイ) 19999-XXXXX」を発売すると発表。発売日は2025年4月23日、価格は3080円だ。

また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する。

■『ZEMURIA GRAND ODYSSEY 19999-XXXXX』について

全曲新アレンジ・新録音! サウンドで「軌跡」シリーズの歴史を綴る、オリジナルアルバム。カルバード共和奥を舞台とした「黎明の時代」から「相克の時代」(エレボニア帝国)、「因果の時代」(クロスベル自治州)と歴史をさかのぼり、はじまりの舞台であるリベール王国編「空の女神(エイドス)の時代」へと帰結する全四部構成、14の楽曲で「軌跡」の世界を楽しめる。

【ZEMURIA GRAND ODYSSEY 19999-XXXXX】収録曲

《黎明の時代》

1. Open the Shard!

2. Buster the Ghost of Garden

3. Make a breakthrough!

《相克の時代》

4. 有角の若獅子たち

5. Blue Destination

6. Spiral of Erebos

7. 七の相克、そして未来へ

8. Radiant Hope

《因果の時代》

9. Get Over the Barrier!

10. Azure Destiny

11. Perfect Steel of Zero -ZEMURIA GRAND ODYSSEY ver.-

《空の女神(エイドス)の時代》

12. 風を共に舞う気持ち

13. I Swear… -ZEMURIA GRAND ODYSSEY ver.-

14. Overdosing Heavenly Bliss

【製品概要】

製品名:ZEMURIA GRAND ODYSSEY 19999-XXXXX

発売日:2025年4月23日

価格:

CD盤:3080円

ダウンロード版: [アルバム] 2444円 / [単曲] 254円

ハイレゾ音源版: [アルバム] 3054円 / [単曲] 356円

■音楽配信サイト

iTunes® Store:http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391

Amazon Music:http://j.mp/VSjC6N

mora:http://mora.jp/artist/299183/all

music.jp:http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album

■ハイレゾ版音源配信サイト

moraハイレゾ配信ページ:http://mora.jp/artist/299183/h#discArea

music.jpハイレゾ配信ページ:http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum

qobuz:https://www.qobuz.com/jp-ja/interpreter/falcom-sound-team-jdk/11819776

OTOTOY:https://ototoy.jp/_/default/a/124419

■定額制音楽配信サービス

Spotify:https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg

Amazon music:https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk

Apple Music:https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391

YouTube Music:https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q

qobuz:https://play.qobuz.com/artist/11819776