全曲新アレンジ＆新録音！
「軌跡」シリーズの歴史を綴る音楽アルバム「ZEMURIA GRAND ODYSSEY 19999-XXXXX」が4月23日に発売決定！
日本ファルコムは2月7日、同社を代表するストーリーRPG「軌跡」シリーズについて、新アレンジ・新録音による楽曲群でシリーズの壮大な歴史を綴るオリジナル音楽アルバム作品「ZEMURIA GRAND ODYSSEY（ゼムリア・グランドオデッセイ） 19999-XXXXX」を発売すると発表。発売日は2025年4月23日、価格は3080円だ。
また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する。
■『ZEMURIA GRAND ODYSSEY 19999-XXXXX』について
全曲新アレンジ・新録音！ サウンドで「軌跡」シリーズの歴史を綴る、オリジナルアルバム。カルバード共和奥を舞台とした「黎明の時代」から「相克の時代」（エレボニア帝国）、「因果の時代」（クロスベル自治州）と歴史をさかのぼり、はじまりの舞台であるリベール王国編「空の女神（エイドス）の時代」へと帰結する全四部構成、14の楽曲で「軌跡」の世界を楽しめる。
【ZEMURIA GRAND ODYSSEY 19999-XXXXX】収録曲
《黎明の時代》
1. Open the Shard!
2. Buster the Ghost of Garden
3. Make a breakthrough!
《相克の時代》
4. 有角の若獅子たち
5. Blue Destination
6. Spiral of Erebos
7. 七の相克、そして未来へ
8. Radiant Hope
《因果の時代》
9. Get Over the Barrier!
10. Azure Destiny
11. Perfect Steel of Zero -ZEMURIA GRAND ODYSSEY ver.-
《空の女神（エイドス）の時代》
12. 風を共に舞う気持ち
13. I Swear… -ZEMURIA GRAND ODYSSEY ver.-
14. Overdosing Heavenly Bliss
【製品概要】
製品名：ZEMURIA GRAND ODYSSEY 19999-XXXXX
発売日：2025年4月23日
価格：
CD盤：3080円
ダウンロード版： [アルバム] 2444円 ／ [単曲] 254円
ハイレゾ音源版： [アルバム] 3054円 ／ [単曲] 356円
■音楽配信サイト
iTunes® Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
Amazon Music：http://j.mp/VSjC6N
mora：http://mora.jp/artist/299183/all
music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album
■ハイレゾ版音源配信サイト
moraハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
music.jpハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
qobuz：https://www.qobuz.com/jp-ja/interpreter/falcom-sound-team-jdk/11819776
OTOTOY：https://ototoy.jp/_/default/a/124419
■定額制音楽配信サービス
Spotify：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg
Amazon music：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk
Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391
YouTube Music：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q
qobuz：https://play.qobuz.com/artist/11819776
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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