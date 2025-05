日本ファルコムは5月8日、ストーリーRPG「軌跡」シリーズについて、エレボニア帝国《トールズ士官学院》新旧VII組メンバーの活躍を描く『英雄伝説 閃の軌跡III』『英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-』と、西ゼムリア完結編となる『英雄伝説 創の軌跡(はじまりのきせき)』のPlayStation 5版を発売すると発表。

発売日は、3作ともに2025年8月21日。価格はパッケージ版が各4378円、ダウンロード版が各3630円となる。『英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-』と『英雄伝説 創の軌跡』はダウンロード専売でデジタルデラックス版も配信。こちらの価格は各7260円だ。

『英雄伝説 閃の軌跡III』について

時に七耀暦1206年――。内戦終結により、新たな時代の節目を迎えた巨大軍事国家・エレボニア帝国。《灰色の騎士》として帝国内で英雄視されるようになった青年、リィン・シュバルツァーがトールズ士官学院《第II分校》の教官として、次代の若者たちを導いていくことに。

『英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-』について

前作『英雄伝説 閃の軌跡III』をも凌駕する圧倒的ボリュームと壮大なスケールで軍事国家エレボニア帝国の結末を描き出す、「閃の軌跡」シリーズ完結編。帝国全土を襲う“災厄”に抗い、忌まわしき“呪い”の力から帝国を解き放つため、そして、ゼムリアの未来のためにトールズ士官学院・新旧VII組メンバーが集結!

『英雄伝説 創の軌跡』について

“西ゼムリア大陸完結編”となるシリーズ生誕15周年作品。舞台は災厄《巨イナル黄昏》を乗り越えた後のゼムリア大陸。クロスベル警察《特務支援課》に所属する若き捜査官「ロイド・バニングス」、エレボニア帝国の英雄として知られる八葉一刀流の使い手「リィン・シュバルツァー」、仮面で姿を隠し、謎めいた行動を起こす「C」、大陸各地で活動する三人の主人公を軸に、絡みあっていく数奇な運命の物語が描かれる。

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 閃の軌跡III

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年8月21日

価格:4378円(パッケージ版)/3630円(ダウンロード版)

CERO:審査予定

タイトル:英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年8月21日

価格:

パッケージ版:4378円

ダウンロード版:3630円

デジタルデラックス版(ダウンロード版):7260円

CERO:審査予定

タイトル:英雄伝説 創の軌跡

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年8月21日

価格:

パッケージ版:4378円

ダウンロード版:3630円

デジタルデラックス版(ダウンロード版):7260円

CERO:審査予定

©2017-2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

©2018-2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

©2020-2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※”PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。