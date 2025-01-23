スクウェア・エニックスは1月23日、PC（Steam／Epic Games Store）版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（ファイナルファンタジーVII リバース）を配信開始した。新規アートとローンチトレーラーも公開しているので、あわせてチェックしてほしい。
ゲームの価格は、通常版が9878円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。なお、2月6日の午前2時59分まで早期購入セールを実施中。30％オフで購入できるので、お見逃しなく。
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』PC版ローンチトレーラーhttps://youtu.be/XfsKhlJ1Ekk
『Square Enix Digital Content Viewer』のアクセス方法について
一部の商品に含まれる「デジタルアートブック」および「デジタルミニサウンドトラック」（以下「本コンテンツ」）は「Square Enix Digital Content Viewer」を通じて視聴閲覧できる。
下記の商品を購入した人は、公式サイトにてアクセス方法を確認のうえ、本コンテンツを楽しもう。
【本コンテンツを含む商品】
・FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition
・FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe ツインパック
・FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Upgrade
【アクセス方法ご案内ページ（公式サイト）】
https://www.jp.square-enix.com/ffvii_rebirth/news/information/17498.html
ゲーム内アイテムが手に入る！ Twitch Dropsキャンペーン開催！
ライブストリーミング配信サービスTwitchにて、ゲーム内で使用できる「アクセサリ：クポチャーム&冒険アイテムセット」のSteam製品コードがもらえるキャンペーンを開始。
Twitchで『FINAL FANTASY VII REBIRTH』のキャンペーン対象のライブ配信を30分以上視聴することで入手できるので、詳細は以下サイトから確認してほしい。キャンペーン期間は、2025年1月23日23時～2月6日午前2時59分頃まで。
【『FFVII REBIRTH』Twitch Drops キャンペーンについて】
https://ffvii-rebirth.twitch.rewards.square-enix.com
【キャンペーン報酬】
アクセサリ：クポチャーム＆冒険アイテムセット（DLC）
一定確率で素材アイテムの採取数が増えるアクセサリーと、ポーションやエーテルなど冒険に役立つアイテムの詰めあわせ。
※画像はイメージです。
『FINAL FANTASY VII REBIRTH Orig inal Soundtrack』がSteamに登場！ 配信記念セール中なら20％オフ!!
PC（Steam）版『FFVII REBIRTH』の発売にあわせて、本作のオリジナル・サウンドトラックがSteamでもダウンロード購入できるように。
また、『FINAL FANTASY VII REBIRTH Original Soundtrack』だけでなく、「ファイナルファンタジー」シリーズのオリジナル・サウンドトラック35作品もSteamにてダウンロード販売を開始している。
さらに、販売開始を記念して、期間限定で全タイトルが20％オフとなるセールも開催中。ゲームとあわせてオリジナル・サウンドトラックもお買い得なったこの機会に、「ファイナルファンタジー」の名曲の数々をぜひ堪能しよう。
ダウンロード販売開始＆配信記念セールの期間は、2025年2月6日午前2時59分頃まで。
※配信国によっては販売価格および割引率が異なる場合がございます。
【ストアページ】
Steam「SQUARE ENIX MUSIC ページ」：https://store.steampowered.com/franchise/squareenixmusic
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY VII REBIRTH
（ファイナルファンタジーVII リバース）
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
PlayStation 5版：発売中（2024年2月29日）
PC（Steam／Epic Games Store）版：配信中（2025年1月23日）
価格：
通常版：9878円
★早期購入価格：Steam 6915円（30％オフ）／Epic Games Store 6914円（30％オフ）※
Digital Deluxe Edition：1万1501円
★早期購入価格：Steam 8051円（30％オフ）／Epic Games Store 8050円（30％オフ）
Twin Pack：1万4278円
★早期購入価格：Steam 9995円（30％オフ）／Epic Games Store 9994円（30％オフ）
Digital Deluxe Twin Pack：1万5902円
★早期購入価格：Steam 1万1926円（25％オフ）／Epic Games Store 1万1926円（25％オフ）
※早期購入価格のセール期間は2025年2月6日午前2時59分まで。
CERO：C（15才以上対象）
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
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