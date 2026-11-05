ハッシュタグキャンペーン「#秋のスクエニゲームフェス」を開催中
「FF」「DQ」「ロマサガ」人気シリーズ3作が今なら999円以下！「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 1」を開催
スクウェア・エニックスは11月5日、PlayStation Store／ニンテンドーストア／Epic Games Store／Steamにて「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 1」を開催。セール期間は、PlayStation Store／ニンテンドーストアは2026年11月20日23時59分ごろまで。Steamは、11月19日3時ごろまで。Epic Games Storeは、11月17日1時ごろまで。
本セールでは、最新作を控えた『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』『FINAL FANTASY VII REBIRTH』や『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』が割引率アップのほか、全世界出荷・ダウンロード販売本数の累計が100万本を突破した『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』など、ダウンロード版タイトルがお買い得価格となっている。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/lp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=bf2026&utm_term=part1
▼セール紹介動画
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』【割引率アップ！】
PS5／Switch 2／PC（Epic Games Store）
986円（82％オフ！）
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『FINAL FANTASY VII REBIRTH』【割引率アップ！】
PS5／Switch 2／PC（Epic Games Store）
986円（85％オフ！）
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』【割引率アップ！*】
Switch／Steam
996円（最大87％オフ！）
※割引率アップ対象はNintendo Switch版です。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』【全世界累計出荷・ダウンロード販売本数100万本突破！】
PS5／PS4／Switch 2／Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
●『FINAL FANTASY I-VI Bundle』
PS4／Switch
40％オフ！
©SQUAREENIX
LOGOILLUSTRATION:©YOSHITAKAAMANO.
●『FINAL FANTASY XVI』
PS5／PC（Epic Games Store）
60％オフ！
© SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストVII Reimagined』
PS5／Switch 2／Switch
35％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
PS5／Switch
50％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストI＆II』
PS5／Switch 2／Switch
35％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』
PS5／PS4／Switch
50％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』
PS4／Switch
50％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『冒険家エリオットの千年物語』
PS5／Switch 2
25％オフ！
© SQUARE ENIX
●『オクトパストラベラーII』
PS5／PS4／Switch 2／Switch
40％オフ！
© SQUARE ENIX
●『パラノマサイトFILE38 伊勢人魚物語』
Switch
30％オフ！
© SQUARE ENIX
ハッシュタグキャンペーン「#秋のスクエニゲームフェス」開催
セールの開催とあわせ、Xにて「#秋のスクエニゲームフェス」キャンペーンを開催中。応募期間は、2026年11月5日～11月30日23時59分まで。
参加した人の中から、抽選で合計30名に、公式オンラインショップ「スクウェア・エニックスe-STORE」で使える1万円分クーポンか、オリジナルタンブラーをプレゼント。奮って参加しよう。
【キャンペーンページ】
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/147/?utm_source=pressrelease&utm_medium=social&utm_campaign=bf2026&utm_content=aut26
【キャンペーン概要】
参加方法：
1.スクウェア・エニックス公式Xアカウント（https://x.com/squareenix_jp）をフォロー
2.ハッシュタグ「#秋のスクエニゲームフェス」をつけて、スクエニ作品名（略称可）を含むポストを投稿
応募期間：2026年11月5日～11月30日23時59分
賞品：
抽選で合計30名に、いずれかをプレゼント！
●スクウェア・エニックスe-STOREクーポン1万円分×15名
●オリジナルタンブラー×15名
※2025年11月以降、Xチャット（旧ダイレクトメッセージ）にて4桁のパスコードを設定していない場合、通知やメッセージを確認できない可能性がございます。必ずご確認ください。応募規約など詳細はキャンペーンページをご確認ください。
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