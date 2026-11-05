スクウェア・エニックスは11月5日、PlayStation Store／ニンテンドーストア／Epic Games Store／Steamにて「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 1」を開催。セール期間は、PlayStation Store／ニンテンドーストアは2026年11月20日23時59分ごろまで。Steamは、11月19日3時ごろまで。Epic Games Storeは、11月17日1時ごろまで。

本セールでは、最新作を控えた『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』『FINAL FANTASY VII REBIRTH』や『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』が割引率アップのほか、全世界出荷・ダウンロード販売本数の累計が100万本を突破した『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』など、ダウンロード版タイトルがお買い得価格となっている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/lp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=bf2026&utm_term=part1

▼セール紹介動画

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』 【割引率アップ！】

PS5／Switch 2／PC（Epic Games Store）

986円（82％オフ！）

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『FINAL FANTASY VII REBIRTH』 【割引率アップ！】

PS5／Switch 2／PC（Epic Games Store）

986円（85％オフ！）

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』 【割引率アップ！*】

Switch／Steam

996円（最大87％オフ！）

※割引率アップ対象はNintendo Switch版です。

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』 【全世界累計出荷・ダウンロード販売本数100万本突破！】

PS5／PS4／Switch 2／Switch

60％オフ！

© SQUARE ENIX

●『FINAL FANTASY I-VI Bundle』

PS4／Switch

40％オフ！

©SQUAREENIX

LOGOILLUSTRATION:©YOSHITAKAAMANO.

●『FINAL FANTASY XVI』

PS5／PC（Epic Games Store）

60％オフ！

© SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストVII Reimagined』

PS5／Switch 2／Switch

35％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

PS5／Switch

50％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストI＆II』

PS5／Switch 2／Switch

35％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』

PS5／PS4／Switch

50％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』

PS4／Switch

50％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『冒険家エリオットの千年物語』

PS5／Switch 2

25％オフ！

© SQUARE ENIX

●『オクトパストラベラーII』

PS5／PS4／Switch 2／Switch

40％オフ！

© SQUARE ENIX

●『パラノマサイトFILE38 伊勢人魚物語』

Switch

30％オフ！

© SQUARE ENIX

ハッシュタグキャンペーン「#秋のスクエニゲームフェス」開催

セールの開催とあわせ、Xにて「#秋のスクエニゲームフェス」キャンペーンを開催中。応募期間は、2026年11月5日～11月30日23時59分まで。

参加した人の中から、抽選で合計30名に、公式オンラインショップ「スクウェア・エニックスe-STORE」で使える1万円分クーポンか、オリジナルタンブラーをプレゼント。奮って参加しよう。

【キャンペーンページ】

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/147/?utm_source=pressrelease&utm_medium=social&utm_campaign=bf2026&utm_content=aut26