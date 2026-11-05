『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』が70％オフ！
最大82％オフ！D3Pが「11月スペシャルセール」をニンテンドーストアで開催中
ディースリー・パブリッシャーは11月5日より、同社のNintendo Switch 2／Nintendo Switchのダウンロードソフトが最大82％オフで購入できる「11月スペシャルセール」をニンテンドーストアにて開催。セール期間は、2026年11月25日まで。
今回のセールでは、不朽の名作TPSアクション『地球防衛軍3』や、胸膨らむローグライクRPG『オメガラビリンス ライフ』デラックスエディションが大特価。さらに『THE カード＆カジノ』『デスペラドロップス』『帝國カレイド-万華の革命-』などが過去最大割引となっている。
そのほか「あのゲーシリーズ」「SIMPLEシリーズ」なども大幅割引となっているので、お見逃しなく。以下ではセールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、下記の全セールタイトルリストか、セールページを確認してほしい。
▼セールページはこちら！
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
セールタイトル（一部）
●『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』
4980円 → 1490円（70％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000036939
©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER
●『オメガラビリンス ライフ』Deluxe Edition
1万780円 → 1940円（82％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000006748.html
©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER
●『SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch 2 Vol.3 THE カード＆カジノ』【過去最大割引！】
1980円 → 990円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000106335
©2026 D3PUBLISHER
●『DesperaDrops／デスペラドロップス』【過去最大割引！】
7480円 → 1870円（75％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069680
©2023 RED ©2023 D3PUBLISHER
全セールタイトルリスト
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