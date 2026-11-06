ポケットに入るSwitch 2・PC対応の多機能ゲームコントローラーがスマイルセールで14％オフ

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AceGamer ポケットコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、「AceGamer ポケットコントローラー」が販売中だ。過去価格は2899円だが、スマイルセールにより14％オフの2499円で購入できる（11月6日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルに対応するゲームコントローラー。約12×6.5×3cmのポケットサイズ、X-input・Switchの切り替え機能、ワンボタンで起動できる機能（Switchモード）、3つのTurbo速度、6軸ジャイロセンサーなどが特徴だ。

ポケットに納まるコンパクトなゲームコントローラー

ユーザーレビューを見ると、"多くの対応機種で使える／十分な機能性／コンパクトで持ち歩きやすい"といった声が寄せられている。現時点では14％オフのセール価格で購入可能だ。持ち運べるゲームコントローラーを探している人、マルチプラットフォームに対応するモデルが欲しい人はチェックしてみては？