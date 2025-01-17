ゲーム  >  Steam Deckでも遊べる！『FFVII REBIRTH』PC版の実機映像を公開

Steam Deckでの実機プレイ動画もチェック！

Steam Deckでも遊べる！『FFVII REBIRTH』PC版の実機映像を公開

2025年01月17日 14時45分更新

文● ミヤザキ／ASCII

Steam Deckでも遊べる！『FFVII REBIRTH』PC版の実機映像を公開

　スクウェア・エニックスは1月17日、PC（Steam／Epic Games Store）版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（ファイナルファンタジーVII リバース）の最新トレーラーを公開した。

　本トレーラーは、PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の画面を各PC動作環境で撮影したもの。PC版は幅広い動作モードの実装により、「プレイ可能」「推奨」「最高品質」と、どの環境でも快適にゲームを楽しめる。

　本作の発売日は2025年1月23日、価格は通常版が9878円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。なお、2025年2月6日午前2時59分まで早期購入セールで価格が30％オフとなる。

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』PC版　実機映像

https://www.youtube.com/watch?v=dd4OdFwBSG4

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』がSteam Deck互換性「確認済み」タイトルに追加！

　Steam Deckでの互換性チェックが完了し、PC（Steam）版『FFVII REBIRTH』が正式に「確認済み」タイトルに追加されることになった。

　4段階存在するSteam Deckの互換性カテゴリーのうち、「確認済み」はユーザーによる手動の設定調整などを行うことなく、Steam Deckで快適に動作することが確認されたタイトルのこと。

　Steam Deckを持っている人は、こちらでも『FFVII REBIRTH』の世界を冒険してみてはいかがだろうか。

Steam Deck での実機プレイ動画はこちら

https://x.com/FFVIIR_CLOUD/status/1879895130422870494

【ゲーム情報】

タイトル：FINAL FANTASY VII REBIRTH
　　　　（ファイナルファンタジーVII リバース）
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
　PlayStation 5版：発売中（2024年2月29日）
　PC（Steam／Epic Games Store）版：2025年1月23日
価格：
　通常版：9878円
　★早期購入価格：Steam 6915円（30％オフ）／Epic Games Store 6914円（30％オフ）※
　Digital Deluxe Edition：1万1501円
　★早期購入価格：Steam 8051円（30％オフ）／Epic Games Store 8050円（30％オフ）
　Twin Pack：1万4278円
　★早期購入価格：Steam 9995円（30％オフ）／Epic Games Store 9994円（30％オフ）
　Digital Deluxe Twin Pack：1万5902円
　★早期購入価格：Steam 1万1926円（25％オフ）／Epic Games Store 1万1926円（25％オフ）
※早期購入価格のセール期間は2025年2月6日午前2時59分まで。
CERO：C（15才以上対象）

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています