スクウェア・エニックスは1月17日、PC（Steam／Epic Games Store）版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（ファイナルファンタジーVII リバース）の最新トレーラーを公開した。
本トレーラーは、PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の画面を各PC動作環境で撮影したもの。PC版は幅広い動作モードの実装により、「プレイ可能」「推奨」「最高品質」と、どの環境でも快適にゲームを楽しめる。
本作の発売日は2025年1月23日、価格は通常版が9878円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。なお、2025年2月6日午前2時59分まで早期購入セールで価格が30％オフとなる。
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』PC版 実機映像
https://www.youtube.com/watch?v=dd4OdFwBSG4
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』がSteam Deck互換性「確認済み」タイトルに追加！
Steam Deckでの互換性チェックが完了し、PC（Steam）版『FFVII REBIRTH』が正式に「確認済み」タイトルに追加されることになった。
4段階存在するSteam Deckの互換性カテゴリーのうち、「確認済み」はユーザーによる手動の設定調整などを行うことなく、Steam Deckで快適に動作することが確認されたタイトルのこと。
Steam Deckを持っている人は、こちらでも『FFVII REBIRTH』の世界を冒険してみてはいかがだろうか。
Steam Deck での実機プレイ動画はこちら
https://x.com/FFVIIR_CLOUD/status/1879895130422870494
FINAL FANTASY VII REBIRTH— FFVII REMAKE (@FFVIIR_CLOUD) January 16, 2025
Steam Deck 実機プレイ🌟初公開
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😎🫱🎮#FF7リバース#FF7Rpic.twitter.com/OPYa9Fl8lo
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY VII REBIRTH
（ファイナルファンタジーVII リバース）
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
PlayStation 5版：発売中（2024年2月29日）
PC（Steam／Epic Games Store）版：2025年1月23日
価格：
通常版：9878円
★早期購入価格：Steam 6915円（30％オフ）／Epic Games Store 6914円（30％オフ）※
Digital Deluxe Edition：1万1501円
★早期購入価格：Steam 8051円（30％オフ）／Epic Games Store 8050円（30％オフ）
Twin Pack：1万4278円
★早期購入価格：Steam 9995円（30％オフ）／Epic Games Store 9994円（30％オフ）
Digital Deluxe Twin Pack：1万5902円
★早期購入価格：Steam 1万1926円（25％オフ）／Epic Games Store 1万1926円（25％オフ）
※早期購入価格のセール期間は2025年2月6日午前2時59分まで。
CERO：C（15才以上対象）
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
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