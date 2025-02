スクウェア・エニックスは2月6日、SQUARE ENIX MUSIC公式YouTubeチャンネルにて、ゼノギアスの関連楽曲をライブ配信することを決定した。配信は、2025年2月12日12時~21時ごろまでとなる。

これは、1998年2月11日にスクウェアから発売された初代PlayStation向けRPG「ゼノギアス」の発売日を記念したもの。生身だけでなく巨大ロボットの「ギア」に乗り込んで戦うバトルシステムや、かなりダークな世界観・エピソードで根強い人気を誇っている。

この発表にX(Twitter)では「はじめて買ったサントラでした」「未だ最高のRPG」「リメイク待ち望んでます」と思い出を振り返りつつ配信を待ち望む声が多数。

作曲家の光田康典さんも「是非!」と投稿しており、当日はファンが集って配信のコメント欄が盛り上がりそうだ。

また、作中の印象的な名言をもじったハッシュタグ「#あなた達はあの食料を食べましたそのことをよく認識して配信を見て下さい」も公式から添えられており、「完全に罠じゃないですか~」「いいえ、私は遠慮しておきます」「一体何を見せられるんだ…」などすでに盛り上がりを見せている。

当日はぜひ、ライブ配信をのぞいて思い出に浸ってみてはいかがだろうか。なお、「ゼノギアス」は記事執筆現在、PS Storeなどで配信されておらずプレイ出来ない状況となる。

※PSP、PS Vita、PS3の「ゲームアーカイブス」では配信されていた(現在は配信終了)

