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PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の紹介トレーラーが公開！PCならではの特徴をより深く紹介
スクウェア・エニックスは、PC（Steam／Epic Games Store）版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（ファイナルファンタジーVII リバース）の最新トレーラーを公開した。
本トレーラーでは、ライティングやパフォーマンスの向上、グラフィックの最適化などPC版ならではの特徴をより深く紹介。本映像を通して、より美しくなった『FFVII REBIRTH』の世界の一部をぜひチェックしよう。
ゲームの発売日は2025年1月23日予定、価格は通常版が9879円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。また、現在、早期購入セールを実施中。定価の30％オフで購入できるので、お見逃しなく。
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』PC版紹介トレーラー
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY VII REBIRTH
（ファイナルファンタジーVII リバース）
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
PlayStation 5版：発売中（2024年2月29日）
PC（Steam／Epic Games Store）版：2025年1月23日予定
価格：
通常版：9878円
★早期購入価格：Steam 6915円（30％オフ）／Epic Games Store 6914円（30％オフ）※
Digital Deluxe Edition：1万1501円
★早期購入価格：Steam 8051円（30％オフ）／Epic Games Store 8050円（30％オフ）
Twin Pack：1万4278円
★早期購入価格：Steam 9995円（30％オフ）／Epic Games Store 9994円（30％オフ）
Digital Deluxe Twin Pack：1万5902円
★早期購入価格：Steam 1万1926円（25％オフ）／Epic Games Store 1万1926円（25％オフ）
※早期購入価格のセール期間は2025年2月6日午前2時59分まで。
CERO：C（15才以上対象）
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
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