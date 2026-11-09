スクウェア・エニックスは11月9日、「ドラゴンクエスト」シリーズの新作として、スマートフォン向けコマンドRPG『ドラゴンクエストRPG 魔界樹と導かれし島』を発表した。

2026年11月10日20時より、YouTubeプレミア公開でアナウンストレーラーを配信するという。

ユーザーからは「ドラクエがRPGに!?」「もとからRPGやろ」「なんだなんだ」「RPGとわざわざ付けたのには理由があるに違いない」「RPGということはRPGであるということです」「すごく期待」「星ドラみたいな感じかなぁ」「導かれし……ドラクエ4の魔界編かな？」など、驚きと考察の声が寄せられていた。

現在、スマホ向けのドラクエ作品は「ドラゴンクエストウォーク（2019年～）」「ドラゴンクエストタクト（2020年～）」「ドラゴンクエスト スマッシュグロウ（2026年4月～）」の3タイトルがサービス中。

本作もスマホ向け「ドラクエ」の新たな柱となるのか。11月10日20時から公開されるアナウンストレーラーを心待ちにしたい。

「ドラゴンクエスト」シリーズ新作 スマートフォン向けコマンドRPG 『ドラゴンクエストRPG 魔界樹と導かれし島』 2026年11月10日（火）20:00より YouTubeプレミア公開にて 「アナウンストレーラー」公開予定！ https://t.co/wFC1EeNH8H ※約2分程度の映像となります。 #DQRPG #ドラクエRPG https://t.co/pSoPGj1i50 — ドラゴンクエストRPG公式 (@DQRPG_JP) November 9, 2026

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストRPG 魔界樹と導かれし島

ジャンル：コマンドRPG

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：未定

価格：不明

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX