Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第900回
【国産】ドック不要でSwitch 2の画面を出力できるHDMI to Type-Cケーブル、スマイルセールで10％オフ
2026年11月05日 20時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Switch Combo Cable for Switch 2をチェック
Amazon.co.jpにて、MATECHの「Switch Combo Cable for Switch 2」が販売中だ。参考価格は2990円だが、スマイルセールにより10％オフの2690円で購入できる（11月5日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2を専用ドック不要でディスプレーに出力できるHDMI to Type-Cケーブル。4K/60Hzの対応に加え、最大100W給電、放熱性能が向上したアルミボディ、低遅延の映像伝送、断線に強いナイロンケーブルなどが特徴だ。Nintendo Switch 2だけでなく、ノートPCやプロジェクターなども出力可能。
ドック不要で画面出力できるHDMIケーブル
ユーザーレビューを見ると、"Switch 2の持ち運びに最適／国内メーカー品という安心感／ドック不要なので手軽"といった声が寄せられている。
ドック不要で映像出力できる点と国内メーカーの安心感がポイントになっているようだ。現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。旅行や外出先でSwitch 2をディスプレーにつなぎたい人、ドックを持たずにケーブル一本で画面出力したい人にオススメだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第902回
トピックスSwitch 2『ゼルダの伝説 時のオカリナ』、純正のプロコンで遊んでみない？【任天堂純正品】
-
第901回
トピックス液晶タッチ画面搭載のSwitch・PC対応コントローラー、スマイルセールで2万1800円【任天堂ライセンス取得】
-
第899回
トピックス1万5000円でお釣りが来る新定番24.5型ゲーミングディスプレーが大ヒット中！ 1ヵ月で2000点以上売れてます
-
第898回
トピックス27型WQHDは今が買い時！ 200Hz/1msのKTCゲーミングディスプレーがスマイルセールで26％オフ
-
第897回
トピックスはじめてのゲーミングキーボードなら1ヵ月で1000点売れてるLogicool G PROが定番！ 現在スマイルセールで1万円切り
-
第896回
トピックス初めてのキーボードカスタムにも便利なKeychron C3 Proがスマイルセールで14％オフ
-
第895回
トピックスつかみ持ち・つまみ持ち特化のゲーミングマウス「Razer Viper V3 HyperSpeed」、スマイルセールで8980円！
-
第894回
トピックスSwitch 2やPCで使える多機能ゲームコントローラーがスマイルセールで4000円台！ GameSir製の高コスパ機が馬鹿売れ中
-
第893回
トピックスマクロループできる多機能Switch 2対応コントローラー、スマイルセールで2399円
-
第892回
トピックスRTX 5070搭載の17.3型ゲーミングノートPC、スマイルセールでまさかの9万円オフ！
- この連載の一覧へ