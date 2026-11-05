【国産】ドック不要でSwitch 2の画面を出力できるHDMI to Type-Cケーブル、スマイルセールで10％オフ

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Switch Combo Cable for Switch 2をチェック

Amazon.co.jpにて、MATECHの「Switch Combo Cable for Switch 2」が販売中だ。参考価格は2990円だが、スマイルセールにより10％オフの2690円で購入できる（11月5日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2を専用ドック不要でディスプレーに出力できるHDMI to Type-Cケーブル。4K/60Hzの対応に加え、最大100W給電、放熱性能が向上したアルミボディ、低遅延の映像伝送、断線に強いナイロンケーブルなどが特徴だ。Nintendo Switch 2だけでなく、ノートPCやプロジェクターなども出力可能。

ドック不要で画面出力できるHDMIケーブル

ユーザーレビューを見ると、"Switch 2の持ち運びに最適／国内メーカー品という安心感／ドック不要なので手軽"といった声が寄せられている。

ドック不要で映像出力できる点と国内メーカーの安心感がポイントになっているようだ。現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。旅行や外出先でSwitch 2をディスプレーにつなぎたい人、ドックを持たずにケーブル一本で画面出力したい人にオススメだ。