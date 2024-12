ポケモンは12月11日、スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』において、新イベント「ホリデー2024:ダブルゆめのかけらリサーチ」を2024年12月23日から実施すると発表した。

本イベントでは、こおりタイプのポケモンがピックアップされるほか、新登場の「ロコン(アローラのすがた) 」「パモ」や、赤い帽子をかぶった特別なイーブイとピカチュウが出現する。睡眠リサーチ時のゆめのかけら獲得量が2倍以上になり、「アメブースト」も使用可能に。

2024年12月24日、25日には期間限定の「ドリームギフト」がもらえるので、忘れずログインしよう。

ロコン(アローラのすがた)は「ウノハナ雪原」で、パモは「ワカクサ本島」「ウノハナ雪原」「ゴールド旧発電所」で出会える。詳細な情報は、ゲーム内または公式サイトのお知らせを参照してほしい。

・【イベント】「ホリデー2024:ダブルゆめのかけらリサーチ」

https://www.pokemonsleep.net/news/323039303333353635333934393630333835/

・【新登場】ロコン(アローラのすがた) / パモ たち

https://www.pokemonsleep.net/news/323036393339323730313638393639323137/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

