バンダイナムコエンターテインメントは12月18日、ソニー・インタラクティブエンタテイメントとのライセンス契約のもとPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)で発売予定の『FREEDOM WARS Remastered』について、オリジナル版の『FREEDOM WARS』からブラッシュアップされた「オープニングムービー『PT紀元』」を公開した。

さらに新規TVCM「社会不適合行為編」と「自由の奪還編」も公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

本作の発売日は、2025年1月9日(Steam版は1月10日)予定。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が4950円、ダウンロード専売の豪華版「貢献エディション」が5940円となる。

■FREEDOM WARS Remastered - オープニングムービー『PT紀元』

https://youtu.be/7_IbMgbulfA

■FREEDOM WARS Remastered - TVCM「社会不適合行為編」

https://youtu.be/H0-kzG51t60

■FREEDOM WARS Remastered - TVCM「自由の奪還編」

https://youtu.be/tI4hnRdFYcQ

咎人必携の『FREEDOM WARS』関連グッズが販売開始!

『FREEDOM WARS Remastered』の発売を記念し、アパレル商品やスマートフォンケースなどの『FREEDOM WARS』関連グッズの販売が開始。ゲーム開始時にプレイヤーが所属を選択する、「日本全国47都道府県のパノプティコン」のマークや、超高性能汎用窓口のプロパくんなど、『FREEDOM WARS』ならではのデザインが描かれた商品が盛りだくさん。

各商品は、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand」のバンダイナムコエンターテインメント公式ストア「LIFESTYLE MART」にて、全55デザインのアパレル商品やスマートフォンケースが販売中。これでキミも咎人の仲間入りをしてみよう。

■バンダイナムコエンターテインメント公式ストア「LIFESTYLE MART」

https://amzn.to/3ztlXgf

■「FREEDOM WARS」ストアページ

https://amzn.to/49pYkYP

【ゲーム情報】

タイトル:FREEDOM WARS Remastered

ジャンル:“奪還”マルチプレイアクション

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:2025年1月9日 ※PC(Steam)版は1月10日

価格:

通常版:4950円(パッケージ版/ダウンロード版)

貢献エディション:5940円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPS5/Switchのみ。

プレイ人数:1人

オンラインマルチプレイ:1~8人

オンライン協力プレイ:1~4人

CERO:C(15才以上対象)

