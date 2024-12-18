新規TVCM「社会不適合行為編」＆「自由の奪還編」も公開！

バンダイナムコエンターテインメントは12月18日、ソニー・インタラクティブエンタテイメントとのライセンス契約のもとPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）で発売予定の『FREEDOM WARS Remastered』について、オリジナル版の『FREEDOM WARS』からブラッシュアップされた「オープニングムービー『PT紀元』」を公開した。

さらに新規TVCM「社会不適合行為編」と「自由の奪還編」も公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

本作の発売日は、2025年1月9日（Steam版は1月10日）予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が4950円、ダウンロード専売の豪華版「貢献エディション」が5940円となる。

■FREEDOM WARS Remastered - オープニングムービー『PT紀元』

https://youtu.be/7_IbMgbulfA

■FREEDOM WARS Remastered - TVCM「社会不適合行為編」

https://youtu.be/H0-kzG51t60

■FREEDOM WARS Remastered - TVCM「自由の奪還編」

https://youtu.be/tI4hnRdFYcQ

咎人必携の『FREEDOM WARS』関連グッズが販売開始！

『FREEDOM WARS Remastered』の発売を記念し、アパレル商品やスマートフォンケースなどの『FREEDOM WARS』関連グッズの販売が開始。ゲーム開始時にプレイヤーが所属を選択する、「日本全国47都道府県のパノプティコン」のマークや、超高性能汎用窓口のプロパくんなど、『FREEDOM WARS』ならではのデザインが描かれた商品が盛りだくさん。

各商品は、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand」のバンダイナムコエンターテインメント公式ストア「LIFESTYLE MART」にて、全55デザインのアパレル商品やスマートフォンケースが販売中。これでキミも咎人の仲間入りをしてみよう。

■バンダイナムコエンターテインメント公式ストア「LIFESTYLE MART」

https://amzn.to/3ztlXgf

■「FREEDOM WARS」ストアページ

https://amzn.to/49pYkYP

【ゲーム情報】

タイトル：FREEDOM WARS Remastered

ジャンル：“奪還”マルチプレイアクション

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2025年1月9日 ※PC（Steam）版は1月10日

価格：

通常版：4950円（パッケージ版／ダウンロード版）

貢献エディション：5940円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switchのみ。

プレイ人数：1人

オンラインマルチプレイ：1～8人

オンライン協力プレイ：1～4人

CERO：C（15才以上対象）

© Sony Interactive Entertainment Inc. and Dimps Corporation. FREEDOM WARS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.

Published by Bandai Namco Entertainment Inc.

※画面は開発中のものです。

©2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

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