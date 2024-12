バンダイナムコエンターテインメントは12月12日、PlayStation 5/Xbox series X|S/PC(Steam)向けTPS『SYNDUALITY Echo of Ada』について、オープンネットワークテスト(以下ONT)を20時より開催すると発表。

また、ONTに参加することで入手できる記念アイテムの配布と、そのデザインを公開した。

ゲームの発売日は2025年1月23日(※Steam版は1月24日)予定、価格はダウンロード版のスタンダードエディションが5940円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

【ONT概要】

対象プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

開催期間:2024年12月12日20時~12月20日10時

延長期間:2024年12月20日15時~12月22日15時

※ダウンロード版「ULTIMATE EDITION」「DELUXE EDITION」「STANDARD EDITION」予約特典「OPEN NETWORK TEST追加プレイ権(48時間)」をお持ちの方が、延長対象です。

詳細ページはこちら:https://synduality-ada.bn-ent.net/ont/

期間中、オープンネットワークテストに参加することで製品版で使用できる特別なメイガス衣装「ONT特典SPTシャツ」を入手可能だ。

なお、ASCII GAMESではONTに関するインタビューを以下の記事で掲載している。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

本作のゲームサイクルを詳しく紹介したシステムトレーラーを公開中!

本作のゲームサイクルを詳しく紹介したシステムトレーラーを公開中。オンラインレイドの目的や、出撃を繰り返して装備やガレージを強化・改築していくゲームサイクルを紹介しているほか、ソロモード「旧アメイジア調査」についても解説している。

システムトレーラーはこちら:https://www.youtube.com/watch?v=87-CrZ1SOKA

公式Discordサーバーでは初心者向けのチャットなどを公開中!

継続運営中の公式Discordサーバーでは、ONTで初めて本作を触れたプレイヤー向けに、初心者向けの雑談チャットなどを公開中。ONTの攻略や、本作に興味を持った同士を見つけることができるので、参加してみてはいかがだろうか。

Discordの参加はこちら:discord.gg/XwSJ9akKdJ

ASOBI STOREにてオフィシャルグッズを受注中!

necoさん、形部一平さんのイラストを使用したTシャツ、アクリルパネルなどのオフィシャルグッズを2024年12月22日23時59分までASOBI STOREにて受注を受付中。詳細についてはASOBI STOREにて確認してほしい。

ASOBISTOREはこちら:https://shop.asobistore.jp/feature/synduality_goods

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY Echo of Ada(シンデュアリティ エコー オブ エイダ)

ジャンル:TPS(エクストラクションシューター)

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2025年1月23日(※Steam版は1月24日)予定

アーリーアクセス:2025年1月16日~(※Steam版は1月17日~)

価格:

スタンダードエディション:5940円(ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万1990円(ダウンロード版)

デラックスエディション特装版:1万2540円(パッケージ版)

デラックスエディション超特装版:2万3980円(パッケージ版)

プレイ人数:1~12人(オンライン時)

CERO:C(15才以上対象)