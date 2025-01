ディンプスとバンダイナムコエンターテインメントは1月9日、2014年にPlayStation Vitaにて発売された「フリーダムウォーズ」のリマスター作品『FREEDOM WARS Remastered』を、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/Nintendo Switchにて発売した。

※PC(Steam)版は2025年1月10日発売

本作は、資源が枯渇して生きるだけで“罪”となる未来を舞台に、懲役100万年を科された“咎人”として危険な“ボランティア”に励み、刑期を減らしていく“奪還”マルチプレイアクションゲーム。

立体的な高速戦闘を可能とする“荊”を使いこなし、巨大な敵や複雑な地形を攻略しよう。看守アンドロイドとの共闘のほか、オンラインでの協力マルチプレイにも対応している。

リマスター版の特徴として、グラフィックやバトルが強化改良されたほか、生産・強化システムを刷新してモジュール(武器の強化要素)を付け替え可能にするなど、より遊びやすくなっている。また、自ら罪を認めて難易度を高める新モード「大罪人」も追加。理不尽なディストピアをより深く楽しめる。

そのほか、キャラクターの移動速度の上昇やドロップアイテムの自動取得、荊による攻撃キャンセル機能の追加など、細かな部分にも調整が入っている模様だ。対戦モードも全世界のプレイヤーとマッチングできるようになったほか、クイックマッチやフリーマッチが追加されているという。英語音声の追加も見逃せない。

リマスター版で変わった点の詳細は、公式サイトを参照してほしい。

・公式サイト(リマスターページ)

https://fw-re.bn-ent.net/remaster/

【ゲーム情報】

タイトル:FREEDOM WARS Remastered

ジャンル:“奪還”マルチプレイアクション

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:発売中(2025年1月9日) ※PC(Steam)版は1月10日

価格:

通常版:4950円(パッケージ/ダウンロード)

貢献エディション:5400円(ダウンロード)

プレイ人数:1人(オンライン時1~8人)

CERO:C(15歳以上対象)

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. and Dimps Corporation. FREEDOM WARS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.

Published by Bandai Namco Entertainment Inc.

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、“プレイステーション”、“PS5ロゴ”、“PS5”、“PS4ロゴ”、“PS4” は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・Joy-conは任天堂の商標です。

©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。