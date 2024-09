バンダイナムコエンターテインメントは9月18日、2014年にPlayStation Vitaにて発売された『フリーダムウォーズ』のリマスター作品として、ソニー・インタラクティブエンタテイメント(SIE)とのライセンス契約のもと『FREEDOM WARS Remastered』を、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/Nintendo Switchにて2025年1月9日、PC(Steam)にて2025年1月10日に発売すると発表した。

リマスター版の特徴として、「高解像度テクスチャ、モデル」「4K対応 ※PS5/Steamのみ」「難易度バランス調整」「武器生産システムの刷新」が挙げられている。

あわせて『FREEDOM WARS Remastered』の荒廃した未来とダークな世界観を感じ取れる「ANNOUNCEMENT TRAILER」を公開。こちらもチェックしよう。

そのほか、公式サイトや公式Xアカウントも新規開設。公式Xでは「PlayStation 5(CFI-2000A01)」や「Nintendo Switch(有機ELモデル) ホワイト」が当たる、発売決定キャンペーンも開催中なのでお見逃しなく。

https://fw-re.bn-ent.net/

ゲーム概要

産まれた瞬間、懲役100万年――。

資源が枯渇し荒廃した未来、すべてが厳しく管理される超監視社会で“ボランティア” と称される危険な戦闘行為に参加し、真の自由を勝ち取るため戦え。

【あらすじ】

負傷が原因でこれまでの記憶を失い、罰として懲役100万年から再スタートすることになってしまった主人公、この過酷な世界で本当の生と自由を獲得するため、仲間とともに苛烈なボランティアへ身を投じていく。

・生きることが“罪”

資源が枯渇した遠い未来では生きること自体が“罪”。懲役100万年を科された“咎人”として、危険な戦闘行為“ボランティア”で刑期を減らし、自由を勝ち取れ。

・立体高速戦闘“荊”

立体的な高速戦闘を可能にする“荊”で空間を支配。種別により異なる特性を使いこなし、地形や敵を利用しながら、戦場を縦横無尽に駆け抜けろ。

・看守アンドロイド“アクセサリ”や仲間たちとの共闘

危険なボランティアに参加ためには仲間との協力が不可欠。看守アンドロイド“アクセサリ”や仲間の咎人たちとともに強大な敵に立ち向かえ。オンラインでの協力マルチプレイにも対応。

・強化されたグラフィック

より鮮明に描かれる荒廃した世界、巨大な監視都市、強大な敵、熾烈な戦いを体験せよ。

『FREEDOM WARS Remastered』公式Xアカウント開設!

さらに、合計1000名に当たる「発売決定キャンペーン」を開催中

「FREEDOM WARS Remastered 公式」として、新たにXアカウントを開設。不定期で、牢国都市パノプティコンからやってきた超高性能汎用窓口プロパくんからのコメントが投稿されることも?

さらに、 『FREEDOM WARS Remastered』の発売決定を記念し、誰でも参加ができる「発売決定キャンペー ン」を開催中。いますぐフォロー&該当投稿のリポストをして、豪華賞品をゲットしよう。

応募方法:

①「FREEDOM WARS Remastered 公式」Xアカウント(@FWRe_Official)をフォロー

②キャンペーン投稿をリポスト

期間:

2024年9月24日23時59分まで

プレゼント:

1名– PlayStation 5(CFI-2000A01)

1名– Nintendo Switch(有機ELモデル)ホワイト

998名– えらべるPay50円分

・「FREEDOM WARS Remastered 公式」Xアカウント

https://x.com/FWRe_Official

・キャンペーンの詳細はこちら

https://fw-re.bn-ent.net/special/presentcp.html

TOKYO GAME SHOW 2024

咎人による、懲役0年チャレンジ実施決定

産まれた瞬間から懲役100万年を科された咎人が、「TOKYO GAME SHOW 2024」のBNEブースにて、“ボランティア”活動を実施する。

・活動場所:TOKYO GAME SHOW 2024 BNEブース

・活動期間:2024年9月26日~9月29日

・活動内容:『FREEDOM WARS Remastered』のチラシを配布。チラシを1枚配るごとに、100万年の懲役より、刑期が100年ずつ減刑される。

果たして、咎人は科された懲役100万年を期間内に0年まで減刑し、自由を勝ち取れるのか。TOKYO GAME SHOW 2024 BNEブースに足を運び、咎人の“ボランティア”を見届けてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:FREEDOM WARS Remastered

ジャンル:“奪還”マルチプレイアクション

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:2025年1月9日 ※PC(Steam)版は1月10日

価格:

通常版:4950円(パッケージ/ダウンロード)

デジタル豪華版(仮):5940円(ダウンロード)

プレイ人数:1人(オンライン時1~8人)

CERO:審査予定

