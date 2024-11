ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月29日より、全国のPlayStation取扱店にて、期間限定でPlayStation 5(PS5)本体やPlayStation VR2、DualSense ワイヤレスコントローラーなどの周辺機器、PS5/PlayStation 4用ソフトウェアをお買い得価格で購入できる「Black Fridayセール」を開催中。

なお、セール期間は製品によって異なるとのこと。各セールの詳細については、下記のセール公式サイトまたは販売店のサイトを確認してほしい。

▼「Black Fridayセール」の公式サイトはこちら

https://www.playstation.com/deals/black-friday/

さらに、本日よりPS5本体に大人気タイトル『Fortnite』(フォートナイト)のデジタルコンテンツ(プロダクトコード)が付属した数量限定パック「PlayStation 5 "フォートナイト" Cobalt Starパック」を発売。本パックは特典として『Fortnite』ゲーム内コスメティック8種(5000V-Bucks相当)と『Fortnite』で使える1000V-Bucksが含まれる。

また、「PlayStation 5 "フォートナイト" Cobalt Starパック」はデジタル・エディション版とともに本日より「Black Fridayセール」の対象製品となり、期間限定でお得な価格で購入可能だ。

■Black Fridayセール対象商品

<PlayStation 5 セール>

・PlayStation 5 (CFI-2000A01)

・PlayStation 5 デジタル・エディション (CFI-2000B01)

・PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック (CFIJ-10018)

・PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense® ワイヤレスコントローラー ダブルパック (CFIJ-10019)

・PlayStation 5 "フォートナイト" Cobalt Starパック (CFIJ-10027)

・PlayStation 5 デジタル・エディション "フォートナイト" Cobalt Starパック (CFIJ-10028)

<PlayStation VR2セール>

・PlayStation VR2 (CFIJ-17000)

・PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版 (CFIJ-17001)

<PS5周辺機器セール>

・DualSense ワイヤレスコントローラー (CFI-ZCT1J)

・DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック (CFI-ZCT1J01)

・DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド (CFI-ZCT1J02)

・DualSense ワイヤレスコントローラー ノヴァ ピンク (CFI-ZCT1J03)

・DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル (CFI-ZCT1J04)

・DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー (CFI-ZCT1J05)

・DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ (CFI-ZCT1J06)

・DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド (CFI-ZCT1J07)

・DualSense ワイヤレスコントローラー スターリング シルバー (CFI-ZCT1J08)

・DualSense ワイヤレスコントローラー コバルト ブルー (CFI-ZCT1J09)

・DualSense ワイヤレスコントローラー クロマ インディゴ (CFI-ZCT1J11)

・DualSense ワイヤレスコントローラー クロマ パール (CFI-ZCT1J12)

・PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット (CFI-ZWH2J)

・PULSE Explore ワイヤレスイヤホン (CFI-ZWE1J)

<ソフトウェアセールの主な対象商品>

・アストロボット

・Marvel’s Spider-Man 2

・Stellar Blade

・Rise of the Ronin

・グランツーリスモ7

・Ghost of Tsushima Director's Cut

他

※ セール期間や取り扱い製品、価格、在庫情報などの詳細については、各販売店様のウェブサイト/店頭にてご確認ください。

※ セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

※ セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。

※ 縦置きスタンドは別売りです。

<セール実施中のPlayStation取扱店>

・Amazon.co.jp

・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ

・ゲオ各店、およびゲオオンラインストア

・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

・Joshinゲーム取り扱い各店、およびJoshin webショップ

・ソニーストア

・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

・Game TSUTAYA各店

・ノジマオンライン

・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

・古本市場/ふるいち

・ヤマダウェブコム

・ヨドバシドットコム

・楽天ブックス

・WonderGOO

【製品情報】

製品名:PlayStation 5 "フォートナイト" Cobalt Starパック

型番:CFIJ-10027

発売日:発売中(2024年11月29日)

価格(セール期間外):7万9980円

※PS5単品と同じ希望小売価格となります。

発売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

同梱物:

●PS5本体(1TB SSD)

●ディスクドライブ(PS5に装着済み)※1

●DualSense ワイヤレスコントローラー

●横置き用フット × 2

●HDMIケーブル

●USBケーブル

●電源コード

●印刷物一式

●『ASTRO’s PLAYROOM』(プリインストールゲーム)

●特典:フォートナイト「Cobalt Star」パック プロダクトコード ※2 ※3

・スノーフットの「Cobalt」コスチューム(レゴスタイル付き)

・バックアクセサリー「Sapphire Star」

・ツルハシ「Indigo Inverter」

・ラップ「Weathered Snow Stripes」

・ドラム「Cobalt Crash」

・ブースト「Krackle」(ゴールドに塗装済み)

・ホイール「Discotheque」(ゴールドに塗装済み)

・軌跡「Stella」(ゴールドに塗装済み)

・1000 V-Bucks

製品名:PlayStation 5 デジタル・エディション "フォートナイト" Cobalt Starパック

型番:CFIJ-10028

発売日:発売中(2024年11月29日)

価格(セール期間外):7万2980円

※PS5 デジタル・エディション単品と同じ希望小売価格となります。

発売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

同梱物:

●PS5 デジタル・エディション本体(1TB SSD)

●DualSense ワイヤレスコントローラー

●横置き用フット × 2

●HDMIケーブル

●USBケーブル

●電源コード

●印刷物一式

●『ASTRO’s PLAYROOM』(プリインストールゲーム)

●特典:フォートナイト「Cobalt Star」パック プロダクトコード ※2 ※3

・スノーフットの「Cobalt」コスチューム(レゴスタイル付き)

・バックアクセサリー「Sapphire Star」

・ツルハシ「Indigo Inverter」

・ラップ「Weathered Snow Stripes」

・ドラム「Cobalt Crash」

・ブースト「Krackle」(ゴールドに塗装済み)

・ホイール「Discotheque」(ゴールドに塗装済み)

・軌跡「Stella」(ゴールドに塗装済み)

・1000 V-Bucks

※1 ディスクドライブとPS5のペアリングにはインターネット接続が必要です。

※2 システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

※3 このプロダクトコードは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Networkのアカウントが必要です。プロダクトコードの有効期限は2029年12月31日です。プロダクトコードは1アカウントにつき1回しか利用できません。

©2024 Epic Games, Inc. All rights reserved.Epic, Epic Games, the Epic Games logo, Unreal, Unreal Engine, UE5, the Unreal Engine logo, Fortnite, the Fortnite logo, Fortnite Festival, and Rocket Racing are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA and elsewhere. Rocket League ©2024 Psyonix LLC. LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.©2024 The LEGO Group. All other trademarks are the property of their respective owners. ©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

※ 「PS」「PlayStation」「プレイステーション」、および「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。