3goo(サングー)は11月14日、世界中で熱狂的人気を誇る永井先生原作のロボットアニメ「UFOロボ グレンダイザー」を完全ゲーム化したアクションアドベンチャー『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』を、Nintendo Switch向けに発売した。

価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が5280円、パッケージ専売の初回限定版コレクターズエディションが7480円となる。

本作では、プレイヤーは宇門大介とグレンダイザーになりきって冒険出かけ、勇気と反逆、そしてセンセーショナルなバトルに満ちた、刺激的な世界に飛び込んでいく。原作の世界観を3Dで忠実に再現しており、TVアニメシリーズの7話までをベースとしたストーリーを日本語フルボイスで楽しめる。

なお、本作のレビューをASCII GAMESでは掲載している。こちらもチェックして、購入の参考にしてみてはいかがだろうか。

永井豪先生からグレンダイザーファンへのメッセージ

「初回限定版コレクターズエディション」 同梱アートブック“永井豪スペシャルインタビュー”より

「グレンダイザーは、僕以外のいろんな人も関わって、いろんな風に変化していくと思います。ですが、基本的な面白さっていうのは変わらないんじゃないかと思っていますので、たくさんの新たなバリエーションができていくことを楽しんでいただけたらと思います」。

人気YouTubeチャンネルで動画公開&ライブ配信!

Nintendo Switch版『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』の発売を記念して、ゲームの魅力を発信する2つのYouTubeチャンネルでの動画公開とYouTubeライブが配信される。

動画は21時に「ギン(@ginjogames)」さんのチャンネルで公開され、YouTubeライブは20時から「フェイチャンネル(@feichannel_game)」さんで配信。ゲームプレイに加え、「初回限定版コレクターズエディション」の紹介もお楽しみに。

【ゲーム情報】

タイトル:『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:3goo

開発:Microids

プラットフォーム:Nintendo Switch

※PlayStation 5/PlayStation 4版は発売中。

発売日:発売中(2024年11月14日)

価格:

通常版:5280円(パッケージ版/ダウンロード版)

初回限定版コレクターズエディション:7480円(パッケージ版)

CERO:A(全年齢対象)

©Go Nagai/Dynamic Planning

©Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

UFO ROBOT GRENDIZER – THE FEAST OF THE WOLVES.

Developed by Endroad, porting by Magic Media.Produced and Published by Microids. Additional development by Microids Studio Paris.

Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan.