3goo(サングー)は4月10日、Caracal Gamesが手掛けた『スター・オーバードライブ』のNintendo Switch版を、ダウンロード版はニンテンドーeショップ、パッケージ版は全国のゲーム取扱店/オンラインショップにて発売。

Caracal Gamesは長い年月をかけ、プレイヤーが恋人を求めて探索する広大な異星を作り上げた。謎に満ちた惑星で待ち受けるさまざまな試練や凶悪な敵を、自慢のホバーボードと重力を操る特殊な力、そして愛用のキーター(ショルダーキーボード)で乗り越えよう。

Caracal GamesのCEO、Tommaso Bonanni氏は本作のリリースに関して「任天堂のゲームは我々が物心つく頃から、ゲームデザインへの理解とアプローチを教えてくれました。『スター・オーバードライブ』は我々の少年時代へのトリビュートであり、本作をニンテンドースイッチをリリースできる事は光栄極まりないです」と語っており、大勢の日本のプレイヤーが『スター・オーバードライブ』に触れられることを楽しみにしているという。

Nintendo Switch専用ソフト『スター・オーバードライブ』のダウンロード版は、ニンテンドーeショップで配信中。価格は3960円となる。また、ゲーム本編に加え、さまざまな特典が付属する『スター・オーバードライブ プレミアムパック』(パッケージ版)は全国のゲーム取扱店にて発売中。価格は4500円となる。

▼ニンテンドーe ショップはこちらから

https://bit.ly/4aFcCFV

▼ローンチトレイラー

なお、本作の体験版はニンテンドーeショップよりダウンロードできる。体験版においては本作序盤の一時間をプレイし、ストーリーの導入部や、基本的なゲームプレイを試遊することが可能だ。

『スター・オーバードライブ』ゲーム概要

ホバーボードによる探索とレース

広大な大地を駆け抜け、トリックを決め、手汗握る戦闘においてはその圧倒的スピードを利用して優位に立とう。

重力を操る力を駆使せよ

特殊な力を使って敵と戦い、物理操作を自在に操り、さまざまなパズルを解き明かそう。

謎に満ちた未知なる惑星

4つの異なる環境を持ち、さまざまな謎や試練が散りばめられた広大な世界を探検しよう。

多様な敵との激闘

惑星にはさまざまな危険生物が住んでいる。小さなクリーチャーから巨大なボスまで、それぞれに適した戦法で立ち向かおう。

「プレミアムパック」はパッケージ版だけの限定アイテムを収録!

ゲーム本編に加えて追加コンテンツ「スター・オーバードライブ コスメティックパック」と、『スター・オーバードライブ』をスマートフォンや PCでもっと楽しめる2つのデジタルコンテンツを収録。

冒険の前日譚を楽しめる「オフィシャルコミック」(151ページ)と、ゲームプレイの感動や興奮を音楽で楽しめる「オリジナル サウンドトラック」(31曲)はパッケージ版だけの限定アイテムだ。

【ゲーム情報】

タイトル:スター・オーバードライブ

ジャンル:オープンワールドSFアクションアドベンチャーゲーム

販売:3goo

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2025年4月10日)

価格:

プレミアムパック(パッケージ版):4500円

ダウンロード版:3960円

CERO:B(12才以上対象)

Star Overdrive ©2024 Dear Villagers. Trademarks belong to their respective owners.All rights reserved, Developed by Caracal Games. Published and distributed by 3goo K.K.