Nianticは11月5日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」の公式X(Twitter)において、新イベントと思しき告知を投稿した。

投稿の画像には「空を見上げよ。」「大さん橋で何かが起こる。」というメッセージが書かれており、空には巨大な雲と紫の光が輝いている。

また、ポケモン情報局の公式X(Twitter)では「横浜の空に謎の光…何なのこれ?」という投稿もされており、2つの投稿が連動しているようにも思える。

SNSでは上空の雲と光の色から、「ポケットモンスター ソード・シールド」に登場する伝説のポケモン「ムゲンダイナ」を連想する声が多く話題となっている。詳細な情報は現時点で不明。今後の続報に注目しよう。

