Nianticは5月19日、位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO』において、新イベント「シャドウレイド」の開催決定を発表。期間は、2023年5月22日~5月28日となる。

シャドウポケモンとは、ポケストップを侵略する「GOロケット団」とのバトルで取り残されたモンスター。バトルに勝つと、シャドウモンスターのゲットチャレンジに挑戦できる。

シャドウポケモンとなったミュウツー(シャドウミュウツー)の再登場も決定。もしかすると出会える、色違いの「シャドウミュウツー」は、今回のイベントが初登場となる。

シャドウミュウツーは、日本時間2023年5月27日10時~5月28日20時の間、「伝説レイドバトル」の「シャドウレイド」に登場。色違いに出会えることを期待して、挑戦してみてはいかがだろうか。

出現するシャドウポケモンの詳細などは、下記の公式ブログを参照してほしい。

・公式ブログ

https://pokemongolive.com/post/rising-shadows?hl=ja

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon GO

ジャンル:位置情報ゲーム

配信:Niantic

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2016年7月6日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)