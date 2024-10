Nianticは10月14日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」において、初代御三家が「キョダイマックスポケモン」として登場する新イベント「ビッグにいこう!」を、2024年10月26日10時~10月27日20時(日本時間)に実施すると発表した。

本イベントでは、「キョダイマックスフシギバナ」「キョダイマックスリザードン」「キョダイマックスカメックス」が初登場。このポケモンに挑める「マックスバトル」は、今までとは違ったものになり、勝利するには10人から40人のトレーナーがチームとして協力しなければならないという。

ただ、SNSでは「人が集まらない」「リモートで戦えるようにしてほしい」など、やや不安の声も多いようだ。

当日は力を合わせて、「パワースポットボス」になっている「キョダイマックスポケモン」をつかまえよう。詳細は公式のお知らせまで。

・公式サイト

https://pokemongolive.com/post/go-bigger-gigantamax?hl=ja

