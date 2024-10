Nianticは10月2日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」において、新イベント「Pokémon GO ワイルドエリア:福岡」のメイン会場を舞鶴公園の東側エリアに決定した。イベントは2024年11月16日と17日に福岡市で開催予定だ。

本イベントには、パンクポケモンの「ストリンダー」が初登場。でんきタイプと、どくタイプのポケモンに出会えるほか、フォトスポットなど、舞鶴公園イベントエリア内でのさまざまな体験も楽しめるようになっている。

また、「GOサファリボール」が初登場。めったに出会えないポケモンや、つよいポケモンをつかまえよう。

チケットは2024年10月5日午前中~10月14日まで、数量限定の早期割引価格で販売。早期割引3100円、定価3600円で、いずれもゲーム内または「Pokémon GO」のウェブストアにて購入できる。そのほかの詳細は、下記の特設サイトを参照してほしい。

・特設サイト

https://pokemongolive.com/gowildarea

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon GO

ジャンル:位置情報ゲーム

配信:Niantic

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2016年7月6日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)