インティ・クリエイツは9月13日、300種以上のカードと、50の歌を駆使して戦う、デッキ構築型のローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、2024年9月26日~29日に幕張メッセで開催するイベント「東京ゲームショウ2024」(TGS2024)にて試遊出展すると発表。

TGS2024では、そのほか『精霊機(ルビ:スピリットマシン)フレイリート』の体験版もプレイアブル出展するという。

『カルドアンシェル』の体験版は、ニンテンドーeショップ、Steamストアで配信中の体験版とは異なる、『白き鋼鉄のX(イクス) THE OUT OF GUNVOLT』のダンジョンも体験できるスペシャルバージョンとなる。

体験版を遊んだ人には、それぞれのタイトルごとに用意された直径56mmの特製缶バッジ4種の中から希望の1種をプレゼント!

また、会場からの情報発信番組「インティ・クリエイツ情報局」も生配信でお送りするという。

ゲームの発売日は、2024年10月24日。価格はパッケージ通常版が4950円、パッケージ限定版が1万890円、ダウンロード版が3480円となる。

カルドアンシェル

精霊機(スピリットマシン)フレイリート

【イベント概要】

会場:幕張メッセ(https://www.m-messe.co.jp/)

ブース番号:8-S02 (ホール8)

日時:

2024年9月26日10時~17時 ※ビジネスデー

2024年9月27日10時~17時 ※ビジネスデー

2024年9月28日10時~17時 ※一般日

2024年9月29日9時30分~16時30分 ※一般日

東京ゲームショウ公式サイト:

https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2024/jp/index.html

※ご来場方法、入場チケットのご購入方法は、東京ゲームショウの公式サイトをご覧ください。

ブースに来場したすべての人に、「カルドアンシェル/精霊機(スピリットマシン)フレイリート」のうちわも配布!

「インティ・クリエイツ情報局 TGS公開生配信」の開催決定!

YouTubeのインティ・クリエイツチャンネルでは、IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで、隔週水曜日の21時から、インティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」を配信中。

その「インティ・クリエイツ情報局」を、TOKYO GAME SHOW 2024の会場内に設置されたハピネットブース内のステージから、2024年9月29日13時~14時に特別公開生配信!

ステージは前半のトークショウパートと、後半のミニライブパートに分かれており、前半のトークショウパートでは、ゲストに『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』でヒロインの“風祭まほ”役を演じる鈴木あやかさんと、“水鏡環”役を演じる倉知玲鳳さんを迎え、『カルドアンシェル』の実機プレイを交えて、制作秘話などをお届けする。

後半のミニライブパートでは、“風祭まほ”役の鈴木あやかさんが、『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』と『精霊機(スピリットマシン)フレイリートII』の主題歌を、“水鏡環”役の倉知玲鳳さんが『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』のエンディングテーマを熱唱するので、お見逃しなく!

【番組概要】

番組名:インティ・クリエイツ情報局「カルドアンシェル&精霊機フレイリート」TGS公開生配信

日時:2024年9月29日13時~14時

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)、田中健大さん(俳協)

ゲスト:鈴木あやかさん(ステイラック)、倉知玲鳳さん(フリー)

【配信URL】https://youtube.com/live/kcM1JqYZkJ8

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

発売日:2024年10月24日

価格:

パッケージ通常版:4950円

パッケージ限定版:1万890円

ダウンロード版:3480円

プレイ人数:1~2人

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.