ポケモンは8月19日、クリーチャーズ、ディー・エヌ・エーと共同開発中の新作アプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket』(ポケモントレーディングカードゲームポケット)について、2024年10月30日より順次正式サービスを開始すると発表した。

本作は、ポケモンカードを手軽にコレクションできるiOS/Android向けアプリ。基本プレイ無料で遊べる。ポケモンカードゲームの開発元であるクリーチャーズが、デジタルだからこそ実現可能なカードの表現や演出に挑戦しているという。

拡張パックを毎日2パック無料で開封することができ、過去の懐かしいイラストから、本作でしか登場しない完全新規のカードまで、さらに広がったポケモンカードのコレクション体験を楽しめる。

本日より事前登録も開始しているので、配信まで楽しみに待とう。

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6479970832?mt=8

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pokemon.pokemontcgp

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

発売日:2024年10月30日

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

©2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。