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ゲーム  >  ニュース  >  「スクエニ アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～」がニンテンドーeショップ／PS Storeで開催中！

「ピクセルリマスターFF」や『トライアングルストラテジー』などがセール対象に！

「スクエニ アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～」がニンテンドーeショップ／PS Storeで開催中！

2024年08月01日 16時45分更新

文● Zenon／ASCII

　スクウェア・エニックスは8月1日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルをお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～」を開催中だと発表。期間は、2024年8月14日まで。

　下記では、セールタイトルをピックアップして紹介。このほかにもさまざまなタイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記のリンクやニンテンドーeショップ／PlayStation Storeで確認してほしい。

【セール概要】

セール期間：2024年7月30日～8月14日まで
対象タイトル一覧掲載ページ：https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2024Summer/
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『FINAL FANTASY I–VI Bundle』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『OCTOPATH TRAVELER』

PlayStation 5／PlayStation 4
34％オフ！

Nintendo Switch
50％オフ！

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5
64％オフ！

『FINAL FANTASY VII REMAKE』

PlayStation 4
64％オフ！

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Nintendo Switch
40％オフ！

© SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S』

Nintendo Switch
40％オフ！（2024年8月18日まで）

© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4
60％オフ！

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Nintendo Switch
60％オフ！

© Disney. Developed by SQUARE ENIX
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

『OCTOPATH TRAVELER II』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！

© SQUARE ENIX

『トライアングルストラテジー』

Nintendo Switch
60％オフ！

© SQUARE ENIX

『BRAVELY DEFAULT II』

Nintendo Switch
60％オフ！

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY II』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY III』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IV』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY V』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VI』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『バリアスデイライフ』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

© SQUARE ENIX

『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
© 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
JR 東日本商品化許諾済

『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PlayStation 5／PlayStation 4
40％オフ！

© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

『アクトレイザー・ルネサンス』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© YUZO KOSHIRO

 

　スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人は、こちらもぜひチェックしよう。

https://www.jp.square-enix.com/column/

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