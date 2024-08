スクウェア・エニックスは8月1日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルをお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~2024 SUMMER Part3~」を開催中だと発表。期間は、2024年8月14日まで。

下記では、セールタイトルをピックアップして紹介。このほかにもさまざまなタイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記のリンクやニンテンドーeショップ/PlayStation Storeで確認してほしい。

【セール概要】

セール期間:2024年7月30日~8月14日まで

対象タイトル一覧掲載ページ:https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2024Summer/

*ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

*セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『FINAL FANTASY I–VI Bundle』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『OCTOPATH TRAVELER』

PlayStation 5/PlayStation 4

34%オフ!

Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5

64%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE』

PlayStation 4

64%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Nintendo Switch

40%オフ!

© SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』

Nintendo Switch

40%オフ!(2024年8月18日まで)

© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4

60%オフ!

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Nintendo Switch

60%オフ!

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

『OCTOPATH TRAVELER II』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

© SQUARE ENIX

『トライアングルストラテジー』

Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『BRAVELY DEFAULT II』

Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY II』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY III』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IV』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY V』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VI』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『バリアスデイライフ』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『電車でGO!! はしろう山手線』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

© 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

JR 東日本商品化許諾済

『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PlayStation 5/PlayStation 4

40%オフ!

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

『アクトレイザー・ルネサンス』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© YUZO KOSHIRO

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人は、こちらもぜひチェックしよう。

https://www.jp.square-enix.com/column/