「ピクセルリマスターFF」や『トライアングルストラテジー』などがセール対象に！
「スクエニ アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～」がニンテンドーeショップ／PS Storeで開催中！
スクウェア・エニックスは8月1日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルをお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～」を開催中だと発表。期間は、2024年8月14日まで。
下記では、セールタイトルをピックアップして紹介。このほかにもさまざまなタイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記のリンクやニンテンドーeショップ／PlayStation Storeで確認してほしい。
【セール概要】
セール期間：2024年7月30日～8月14日まで
対象タイトル一覧掲載ページ：https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2024Summer/
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セールタイトルピックアップ
『FINAL FANTASY I–VI Bundle』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『OCTOPATH TRAVELER』
PlayStation 5／PlayStation 4
34％オフ！
Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
PlayStation 5
64％オフ！
『FINAL FANTASY VII REMAKE』
PlayStation 4
64％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』
Nintendo Switch
40％オフ！
© SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』
Nintendo Switch
40％オフ！（2024年8月18日まで）
© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PlayStation 4
60％オフ！
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』
Nintendo Switch
60％オフ！
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX
『OCTOPATH TRAVELER II』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© SQUARE ENIX
『トライアングルストラテジー』
Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『BRAVELY DEFAULT II』
Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY II』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY III』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY IV』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY V』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VI』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『バリアスデイライフ』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
© 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
JR 東日本商品化許諾済
『ヴァルキリープロファイル −レナス−』
PlayStation 5／PlayStation 4
40％オフ！
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G
『アクトレイザー・ルネサンス』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© YUZO KOSHIRO
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人は、こちらもぜひチェックしよう。
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