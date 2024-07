協力プレイもできて440円!PS4版『How to Survive: ゾンビアイランド2』などスパイク・チュンソフトのゲームがサマーセール中

スパイク・チュンソフトは7月17日、PlayStation向けタイトルをお得な価格で販売する「サマーセール」をPlayStation Storeで開催中だと発表。

計34タイトルを出品し、最大85%オフの特別価格で提供している。対象タイトルはキャンペーンページを参照してほしい。ここでは一部タイトルをピックアップして紹介しよう。

PlayStation Store 「サマーセール 2024」概要

<セール期間>

2024年7月17日~7月31日

※一部タイトルは、2024年8月14日までセール対象

<対象タイトル一覧>

https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/42592/

ピックアップタイトル

PS5『ARK: Survival Ascended』 ※初セール

6380円 ⇒ 5104円(20%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18539_00-SURVIVALASCENDED

PS5『バルダーズ・ゲート3』

8580円 → 6864円(20%オフ) ※8月14日まで割引

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007460

PS5『バルダーズ・ゲート3 デジタル・デラックス・エディション』 ※初セール

9680円 → 7744円(20%オフ) ※8月14日まで割引

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18463_00-0318524929187401

PS4『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 SpikeChunsoft the Best』

3278円 → 819円(75%オフ) ※8月14日まで割引

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA05424_00-DANGANV3PS400000

PS4『How to Survive: ゾンビアイランド2』

2200円 → 440円(80%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA07630_00-HOWTOSUR2PS4SCEJ