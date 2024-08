スパイク・チュンソフトは8月5日、Nintendo Switchで発売中のオープンワールド恐竜サバイバルアクション『ARK: Survival Evolved』(アーク:サバイバル エボルブド)について、ストーリーの拡張やミッションをベースとしたゲームシステムを新しく導入するダウンロードコンテンツ「ARK: Genesis Part 1(アーク:ジェネシス パートワン)」、および「ARK: Genesis Part 2(アーク:ジェネシス パートツー)」を配信開始したと発表。

本DLCはDLC単体の販売はしておらず、「ARK: Genesis シーズンパス」「ARK: Ultimate Survivor アップグレード」『ARK: Ultimate Survivor Edition』のいずれかを購入する必要がある。価格は下記のストアページや、ゲーム情報より確認してほしい。

・ARK: Genesis シーズンパス ストアページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015662.html

「ARK: Genesis Part 1」「Part 2」が本日より配信開始!

<ARK: Genesis Part 1>

「ARK: Genesis Part 1」は、2種の大型DLCで展開される「ARK: Genesis シーズンパス」の拡張パック第一弾。ストーリーの拡張やミッションをベースとしたゲームシステムを新しく導入するとともに、マップ・生物・アイテム・建築物など、さまざまな新コンテンツを追加する。

新マップには、悪臭を放つ沼地、深き底の海溝、極寒の雪山、地獄のような火山地帯、そして重力のない月面など、さまざまなエリアが存在。また、可愛い姿から攻撃的な姿に変身する「フェロクス」、島ほどの大きさの海亀「メガケロン」、宇宙空間を飛翔する巨大なクジラ「アストロセタス」など、多数の新生物が生息している。

<ARK: Genesis Part 2>

「ARK: Genesis」拡張パック第ニ弾の「ARK: Genesis Part 2」では、巨大な宇宙船が舞台で、物語の最終章が描かれる。

宇宙船のほかには、美しい草原や高度な生命体が闊歩する幻想世界、宇宙の深部、異形と化したロックウェルの体内など、さまざまなエリアが存在。洗脳能力を持つ「ノグリン」や、レーザーを撃ち宇宙を駆ける「アストロデルフィス」などの新生物が登場する。

【ゲーム情報】

タイトル:『ARK: Survival Evolved(アーク サバイバル エボルブド)』

ジャンル:オープンワールド恐竜サバイバルアクション

配信:スパイク・チュンソフト

開発元:Studio Wildcard

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:配信中(2023年2月24日)

価格:4180円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:オフライン 1人/オンライン 1~40人

CERO:D(17才以上対象)

【シーズンパス】

タイトル:「ARK: Survival Evolved シーズンパス」

配信日:配信中(2023年2月24日)

価格:3080円(ダウンロード版)

収録内容:

● DLC「ARK: Scorched Earth」 ※2023年2月24日リリース

● DLC「ARK: Aberration」 ※2023年6月22日リリース

● DLC「ARK: Extinction」 ※2023年8月17日リリース

● 特典「変形スキンパック」 ※2023年6月22日リリース

タイトル:「ARK: Genesis シーズンパス」

配信日:配信中(2023年2月24日)

価格:3630円(ダウンロード版)

収録内容:

● DLC「ARK: Genesis Part 1」 ※2024年8月5日リリース

● DLC「ARK: Genesis Part 2」 ※2024年8月5日リリース

● 特典「ミニHLN-Aスキン」 ※2023年2月24日リリース

【バンドル】

タイトル:「ARK: Ultimate Survivor アップグレード」

配信日:配信中(2023年2月24日)

価格:5060円 ※ダウンロード版のみ

収録内容:

● ARK: Survival Evolved シーズンパス

● ARK: Genesisシーズンパス

● ARK: Dinosaur Discovery

タイトル:「ARK: Ultimate Survivor Edition」

配信日:配信中(2023年2月24日)

価格:7480円 ※ダウンロード版のみ

収録内容:

● ARK: Survival Evolved

● ARK: Ultimate Survivor アップグレード

● ARK: Dinosaur Discovery

【オリジナルゲーム】

タイトル:『ARK: Dinosaur Discovery』

配信日:配信中(2023年3月16日)

価格:1430円 ※ダウンロード版のみ

※ゲーム本編『ARK: Survival Evolved』を未所持でも、本ソフトのみでお楽しみいただけます。

©2017 Studio Wildcard. ARK: Survival Evolved is a trademark of Studio Wildcard. Created and developed by Studio Wildcard, Grove Street Games, Snail Games, Efecto Studios, Instinct Games, and Virtual Basement.

※「Nintendo Switch」は、任天堂の商標です。

※そのほか、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。