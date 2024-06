D4エンタープライズは6月25日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、1984年にリリースされた『テセウス(MSX版)』を配信開始した。価格は770円。

MSX1とは思えない滑らかなスクロールと浮遊感を実現したアクションゲーム

鍵を指輪と探し出し、お姫様を救出せよ! お姫様が迷路の中に捕らえられています。あなたは迷路に入り、自由のための鍵と、愛の証である指輪を手に入れ、お姫様を助け出してください。迷路の中には敵の監視ロボットや数多くの罠が待ち受けています。

本作は1984年にリリースされたアクションゲーム。プレイヤーは勇者テセウスを操作して、あなたの進路を邪魔する敵をジャンプでかいくぐりながら鍵と指輪を探し出し、迷路を突破してお姫様を救出することに……。

道中にはさまざまなトラップやスイッチなども配置されており、ちょっとしたパズルゲームのような頭脳プレイも楽しめる。

なお、敵や罠からダメージを受けてテセウスの体力がゼロになるとゲームオーバーになるほか、制限時間がゼロになるとテセウスの体力が減り始めるという緊張感のある演出も。

ゲームは全13ステージを用意。ステージが進行するとマップは広くなり、さらに敵の数や扉も増えて難度は上昇するので、手応えのあるプレイが楽しめるだろう。独特のスクロールや浮遊感に慣れないうちは苦戦するかもしれないが、どこか中毒感のある不思議なアクションゲームだ。

紹介動画

【ゲーム情報】

タイトル:テセウス(MSX版)

ジャンル:アクション

メーカー:MSX Licensing Corporation

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年6月25日)

価格:770円

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.