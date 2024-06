D4エンタープライズは6月4日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、コンパイルの『ディスクステーション26号』に収録されていた『B.G.V オルゴールキッズ(MSX2版)』を無料配信した。本作を無料で遊ぶには、プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要だ。

音楽にあわせてさまざまな表情を見せる人形や少女に癒やされよう!

本作は1991年にリリースされた『ディスクステーション26号』に収録されていた観賞用ソフト。オルゴール箱のステージを舞台に、軽快な曲にあわせて3体の人形が踊る。

読書/睡眠/回転/演奏/玉乗り/シャボン玉などなど、コミカルな演出が楽しめるほか、その人形を眺める女の子の表情にも注目しよう。

さまざまなBGVの中でも癒やしを体験できる本作。PCの操作に疲れたときに、ぜひ眺めてほしい作品だ。

なお、本作のジャンルはBGVと書かれているが、これはBack Ground Videoの略とのこと。当時のコンパイルでは観賞用のソフトのことをBGVと呼んでおり、ユニークなBGVを多数リリースしていたことでも知られている。

本作でBGVの面白さに気がついたなら、ぜひほかのBGVもチェックしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:B.G.V オルゴールキッズ(MSX2版)

ジャンル:そのほか

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年6月4日)

価格:無料

※プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.