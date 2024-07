D4エンタープライズは7月9日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、1990年にリリースされた『フリートコマンダーII 黄昏の海域(MSX2版)』を配信した。価格は770円となる。

紹介動画

第二次大戦をベースにしたシミュレーション! 長門、赤城、霧島、零戦、97式など往年の兵器が勢揃い!! 海戦を勝ち抜こう! シレイブ ヨリ カンタイ ヘ ゼンカン シュツゲキ セヨ コレハ ジッセンナリ カクイン サラニ フンキ センコトヲ ケントウ ヲ イノル

本作は1990年にリリースされたシミュレーションゲーム。プレイヤーは艦隊の司令官となって、連続したシナリオを攻略する「キャンペーン」か、5つの戦場から任意のものを選んで戦う「シナリオ」の2つのモードに挑戦していく。

ゲームはターン制シミュレーションだが、ヘックスなどはなく兵器ごとに設定された移動力に応じて侵攻する。そして敵兵器を射程に捉えて武器を選択すると、仕掛けたほうが先攻、されたほうが後攻で攻撃となり、戦う様子が臨場感のあるアニメーションで楽しめる。

登場する兵器は第二次大戦のモノから実名で登場したり、敵の発見が画面上の目視かレーダーでしか行えなかったり、位置取りでは面舵、取舵といった要素が大事だったりと、少々マニアックな海戦が楽しめる本作。海戦の面白さを追求したユニークなタイトルだ。

※本作ではマウスの利用はできません。あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:フリートコマンダーII 黄昏の海域(MSX2版)

ジャンル:シミュレーション

メーカー:MSX Licensing Corporation

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年7月9日)

価格:770円

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.