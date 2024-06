D4エンタープライズは6月18日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、コンパイルが1995年にリリースした『大魔導戦略物語’95(PC-9801版)』と、1990年にリリースした『魔導物語1-2-3 PRV 魔導物語音頭・M.ジャクソンもびっくり(MSX2版)』を同時配信した。価格は前者が990円、後者が880円となる。

『大魔導戦略物語’95(PC-9801版)』

カレーの材料を求めて、アルルと仲間の進軍が始まった!

敵から得られる材料は……。終わりなき味覚への挑戦が始まる!

福神漬けを求めてひたすら戦ったコマンダー・アルルが帰ってきた! 今度はカレーの「材料」を求め、新たな戦場でさらなる敵たちとしのぎを削っていく!

本作は1995年にリリースされたブックタイプのDS(ディスクステーション)#8に収録されていたシミュレーションゲーム。前作では大量の福神漬しか入手できなかったアルルだが、今作ではカレーの材料を手に入れるべく、さまざまな敵に挑むことになる。

ゲームは前作同様にターン制のシミュレーションゲームとなっており、ぷよぷよ、コドモドラゴン、ハニービーなどを率いて、スケルトンT、ドラコケンタウロス、すけとうだら、ウイッチなどのおなじみのキャラが守る9ステージを突破して“カレーの材料”を探すことになる。

ユニット同士の相性があったり、回復できる泉を占領できるのは“ぷよ”だけだったり、戦場にはさまざまな地形があったりと、しっかりした戦略シミュレーションに仕上がっているほか、『魔導物語』シリーズでおなじみのパラメータが数字ではなく言葉で表現される「ファジーパラメータシステム」なども搭載。ほかにもマイナーチェンジが盛り込まれており、より遊びやすくなっている。

今回は9ステージ中5ステージをクリアーすればエンディングとなるが、ルートによって入手できるカレーの材料が異なり、材料の組み合わせによってエンディングが変化するマルチエンディングを採用。ベストなカレーの材料を求めて、何度も繰り返してプレイしよう。

紹介動画

『魔導物語1-2-3 PRV 魔導物語音頭・M.ジャクソンもびっくり(MSX2版)』

『魔導物語1-2-3』の告知&『魔導音頭』が楽しめるデモプログラム。

キュートなカーバンクルの踊りにも注目!

予告革命!! パソコンゲーム界に異変が起こる!!! 超世紀末日本に降臨するRPG界の革命児! 『魔導物語1-2-3』!

本作は1990年にリリースされたディスクステーション13号に収録されていたデモプログラム。『魔導物語1-2-3』の告知、カーバンクルが登場して踊る『魔導音頭』が楽しめる。

『魔導音頭』の歌詞については現在のものとは一部異なるので、ファンであればそうした違いを探してみるのもあり。また数は少ないが「どっこいしょー」「おしまい!」などのボイスなども必聴だ。

紹介動画

【ゲーム情報】

タイトル:大魔導戦略物語’95(PC-9801版)

ジャンル:シミュレーション

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年6月18日)

価格:990円

©SEGA

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd. / ©2024 MSX Licensing Corporation.

本作では、旧作のゲームを忠実に再現するため、一部に不適切な表現があります。あらかじめご了承ください。

タイトル:魔導物語1-2-3 PRV 魔導物語音頭・M.ジャクソンもびっくり(MSX2版)

ジャンル:そのほか

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年6月18日)

価格:880円

©SEGA

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

本作では、旧作のゲームを忠実に再現するため、一部に不適切な表現があります。あらかじめご了承ください。