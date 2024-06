任天堂は6月18日、Nintendo Switchで発売予定のタイトルを紹介する番組「Nintendo Direct 2024.6.18」を配信。そこでは、発売間近のものから、今後発売される新作タイトルまで、数々のゲームが公開された。

以下では、番組内で紹介された任天堂タイトルをピックアップして紹介していく。

●2024年11月7日発売

●7128円(パッケージ)/7100円(ダウンロード)

●公式サイト:https://www.nintendo.com/jp/switch/a8e6a/index.html

マリオとルイージが主役のRPGシリーズとしては、ニンテンドー3DSで発売された『マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX』以来、じつに9年振りの完全新作。

兄弟が力を合わせる「ブラザーアクション」という特別な連携技を使って、未知の世界「コネクタルランド」を冒険することになる。

© Nintendo

●2025年1月16日発売予定

●6578円(パッケージ版)/6500円(ダウンロード版)

●公式サイト:https://www.nintendo.com/jp/switch/bdlwa/index.html

Wiiやニンテンドー3DSで発売された『ドンキーコング リターンズ』がHDになってNintendo Switchに蘇る。

ドンキーコングとディディーコングによる豪快なアクションで、3DS版で追加されたコースを含めた、敵や仕掛けがいっぱいの全80コースに挑もう。

© Nintendo

●2023年10月17日発売予定

●7128円(パッケージ版)/7100円(ダウンロード版)

●公式サイト:https://www.nintendo.com/jp/switch/a7hla/index.html

「マリオパーティ」シリーズ史上、最大ボリュームを更新。プレイアブルキャラクターはシリーズ最多の20体以上、ミニゲームもシリーズ最多の110種類以上!

オンラインで20人と競う新モード「クッパアスロン」など、新たな試みも。リゾートアイランドを舞台にしたジャンボなパーティーを楽しめる。

© Nintendo

●2024年9月26日発売予定

●7678円(パッケージ版)/7600円(ダウンロード版)

●公式サイト:https://www.nintendo.com/jp/switch/bdgea/index.html

「ゼルダの伝説」シリーズ最新作が発表。今作の主人公はなんとゼルダ姫。妖精の「トリィ」と出会い、ともにハイラルを旅することとなる。

テーブル、木箱、ベッドなど、ハイラルのさまざまなものを借りれる「カリモノ」の力を備えた不思議な杖「トリィロッド」を駆使し、ゼルダ姫は剣士リンクが飲みこまれた「神隠し」の謎を解き明かす冒険へと旅立つ。

© Nintendo

Nintendo Switch向けソフト『ゼルダの伝説 知恵のかりもの』と同時に、特別カラーの「Nintendo Switch Lite ハイラルエディション」が発売決定。価格は2万2980円となる。

※『ゼルダの伝説 知恵のかりもの』は同梱されていません。

・公式サイト

https://www.nintendo.com/jp/hardware/detail/switch-lite/zelda/index.html

© Nintendo

●2025年発売予定

●価格未定

●ティザーサイト:https://www.nintendo.com/jp/switch/bgw5a/index.html

「メトロイドプライム」シリーズの最新作『メトロイドプライム4 ビヨンド』の映像が公開。サムス・アランの新たな戦いに期待しよう。

© Nintendo

●2024年7月18日発売

●価格:3828円(パッケージ)/3800円(ダウンロード)

●公式サイト:https://www.nintendo.com/jp/switch/a82ca/index.html

ファミコンゲームの一場面からタイムアタック用に厳選して切り出した150以上の競技を、いかに速くクリアできるかを競うタイトル。

世界のライバル8人のゴーストと対戦し、勝ち残りを目指す「サバイバル大会」、ケタ違いの難易度を誇る「LEGEND競技」などの新情報が公開された。

© Nintendo

●発売中(2022年4月29日)

●5478円(パッケージ)/4300円(ダウンロード)

●公式サイト:https://www.nintendo.com/jp/switch/as8sa/index.html

新競技「バスケットボール」を追加する夏の無料アップデートを発表。最大4人の2VS2などを楽しめる。

© Nintendo

「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することで遊べる「ゲームボーイアドバンス Nintendo Switch Online」。

2024年6月19日より、『ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣』と『メトロイド ゼロミッション』の2タイトルが配信タイトルとして追加された。

また、「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」追加タイトルとして『パーフェクトダーク』も同タイミングで追加されている。

© Microsoft 2000. All rights reserved. Perfect Dark™ is a trademark of the Microsoft group of companies.