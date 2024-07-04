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紹介映像やよゐこのファミコンでタイムアタック生活「初めてのタイムアタック編」も公開中！

懐かしのゲームでタイムアタック！『Nintendo World Championships ファミコン世界大会』のCMが公開

2024年07月04日 19時35分更新

文● ミヤザキ／ASCII

懐かしのゲームでタイムアタック！『Nintendo World Championships ファミコン世界大会』のCMが公開

　任天堂は7月4日、Nintendo Switch用ソフト『Nintendo World Championships ファミコン世界大会』のCM映像を公開した。

　本作の発売日は、2024年7月18日。価格は、通常版のパッケージ版が3828円／ダウンロード版が3800円となる。また、「ファミリーコンピュータ コントローラー」を同梱したSpecial Editionが9878円だ。

　本作は、ファミリーコンピューター（ファミコン）で発売された『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』など、13タイトルから切り出した150以上の競技で最速タイムを競うタイムアタックゲーム。

　オフラインでは最大8人でタイムを競えるほか、オンラインでは毎週切り替わる5つの競技に挑戦して世界中のプレイヤーとランクを競える。

　CM映像や紹介映像をチェックして、本作の魅力の一端を確認してほしい。なお、各ゲームは一部のシーンのみプレイ可能。すべてのゲームが遊べるわけではない点は覚えておこう。

Nintendo World Championships ファミコン世界大会 CM1

https://www.youtube.com/watch?v=9f2RSDMMSO8

Nintendo World Championships ファミコン世界大会 CM2

https://www.youtube.com/watch?v=nWgJeb83MsQ

よゐこのファミコンでタイムアタック生活 「初めてのタイムアタック編」

https://www.youtube.com/watch?v=bHSLzeKvpzQ

Nintendo World Championships ファミコン世界大会 紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=d2NCXPJeJKE&t=1s

　本作の公式サイトではより詳しい情報を公開中なので、あわせてチェックしよう。

公式サイト

https://www.nintendo.com/jp/switch/a82ca/index.html

【スクリーンショット】

懐かしのゲームでタイムアタック！『Nintendo World Championships ファミコン世界大会』のCMが公開
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懐かしのゲームでタイムアタック！『Nintendo World Championships ファミコン世界大会』のCMが公開

【ゲーム情報】

懐かしのゲームでタイムアタック！『Nintendo World Championships ファミコン世界大会』のCMが公開

タイトル：Nintendo World Championships ファミコン世界大会
ジャンル：タイムアタック
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2024年7月18日
価格：
　通常版：3828円（パッケージ版）／3800円（ダウンロード版）
　Special Edition：9878円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo

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