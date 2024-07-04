紹介映像やよゐこのファミコンでタイムアタック生活「初めてのタイムアタック編」も公開中！
懐かしのゲームでタイムアタック！『Nintendo World Championships ファミコン世界大会』のCMが公開
任天堂は7月4日、Nintendo Switch用ソフト『Nintendo World Championships ファミコン世界大会』のCM映像を公開した。
本作の発売日は、2024年7月18日。価格は、通常版のパッケージ版が3828円／ダウンロード版が3800円となる。また、「ファミリーコンピュータ コントローラー」を同梱したSpecial Editionが9878円だ。
本作は、ファミリーコンピューター（ファミコン）で発売された『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』など、13タイトルから切り出した150以上の競技で最速タイムを競うタイムアタックゲーム。
オフラインでは最大8人でタイムを競えるほか、オンラインでは毎週切り替わる5つの競技に挑戦して世界中のプレイヤーとランクを競える。
CM映像や紹介映像をチェックして、本作の魅力の一端を確認してほしい。なお、各ゲームは一部のシーンのみプレイ可能。すべてのゲームが遊べるわけではない点は覚えておこう。
Nintendo World Championships ファミコン世界大会 CM1
https://www.youtube.com/watch?v=9f2RSDMMSO8
Nintendo World Championships ファミコン世界大会 CM2
https://www.youtube.com/watch?v=nWgJeb83MsQ
よゐこのファミコンでタイムアタック生活 「初めてのタイムアタック編」
https://www.youtube.com/watch?v=bHSLzeKvpzQ
Nintendo World Championships ファミコン世界大会 紹介映像
https://www.youtube.com/watch?v=d2NCXPJeJKE&t=1s
本作の公式サイトではより詳しい情報を公開中なので、あわせてチェックしよう。
公式サイト
https://www.nintendo.com/jp/switch/a82ca/index.html
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：Nintendo World Championships ファミコン世界大会
ジャンル：タイムアタック
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2024年7月18日
価格：
通常版：3828円（パッケージ版）／3800円（ダウンロード版）
Special Edition：9878円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）
© Nintendo
ASCII.jpの最新情報を購読しよう