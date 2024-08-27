任天堂は8月27日に公式YouTubeチャンネルにて、「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ＋Indie World 2024.8.27」を配信した。

配信時間は約40分となり、インディーゲームを紹介する「Indie World」と、ソフトメーカータイトルを紹介する「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ」を続けて放送。

以下に発表されたタイトルを箇条書き（タイトル、発売日、価格）でまとめたので、参考にしてほしい。

【Indie World】

●Neva（2024年10月16日）

●Balatro（配信中／1700円）

●ANIMAL WELL（配信中／2950円）

●コーヒートーク トーキョー（2025年）

●8番のりば（2024年11月28日／470円）

●8番出口＋8番のりば（2024年11月28日／パッケージ版3300円）

●Refind Self性格診断ゲーム（2024年10月3日／1210円）

●Q2 HUMANITY（配信開始／999円）

●未解決事件は終わらせないといけないから（2024年9月19日／990円）

●Pizza Tower（配信開始／2160円）

●都市伝説解体センター（2025年2月）

●PICO PARK2（配信開始／980円）

【Nintendo Directソフトメーカーラインナップ】

●ドラゴンクエストIII そして伝説へ…（2024年11月14日／7678円）

●ディズニー ミュージックパレード アンコール（2024年11月21日／6578円）

●カプコン ファイティング コレクション2（2025年）

●どうぶつタワーバトル（配信開始／550円）

●スター・オーバードライブ（2025年）

●スポンジ・ボブ：パトリック・スター・ゲーム（2024年10月4日／5940円）

●Tetris Forever（2024年）

●不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

有料追加コンテンツ「plusパック」（前編：2024年9月5日、後編：10月31日／1980円）

●英雄伝説 空の軌跡 the 1st（仮称）（2025年）

●逆転検事1＆2 御剣セレクション（2024年9月6日）

●北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ ～追憶の流氷・涙のニポポ人形～（2024年9月12日）

●かまいたちの夜×３（2024年9月19日）

●ディズニー エピックミッキー：Rebrushed（2024年9月24日）

●ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム（2024年10月3日）

●Kill The Crows（2024年10月7日）

●ときめきメモリアル forever with you エモーショナル（2025年）

●ユミアのアトリエ 追憶の錬金術士と幻創の地（2025年初頭）

●Castlevania Dominus Collection（配信開始／2750円）

●Fit Boxing3 Yourパーソナルトレーナー（2024年12月5日／6578円）

●HUNDRED LINE -最終防衛学園-（2025年4月24日／7700円）

●Goat Simulator 3（配信開始／3850円）

●ストレイチルドレン（2024年12月26日／4840円）

●ドラえもんのどら焼き屋さん物語（配信中／2480円）

●テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター（2025年1月16日／6490円）

●ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン（2024年10月24日）

●三國志８ REMAKE（2024年10月24日）

●FARMAGIA（ファーマギア）（2024年11月1日）

●Stray（2024年11月19日）

●ベイブレードエックス XONE（2024年11月14日）

●FAIRY TAIL2（2024年12月12日）

●幻想水滸伝I＆II HD REMASTER 門の紋章戦争／デュナン統一戦争（2025年3月6日／5500円）

●龍が如く極-KIWAMI-（2024年10月25日／2980円）

●龍の国 ルーンファクトリー（2025年春）

各タイトルの詳細は、のちに公開するニュース記事などを参照してもらいたい。

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