D4エンタープライズは5月28日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、コンパイルが1992年にリリースした『まいごのあるる(PC-9801版)』と、1991年にリリースした『ワンダーランド OF CARBUNCLE(MSX2版)』を同時配信した。

価格は『まいごのあるる(PC-9801版)』が990円、『ワンダーランド OF CARBUNCLE(MSX2版)』が880円だ。

『まいごのあるる(PC-9801版)』

アルルが森の中をひたすら歩く様子を眺める鑑賞ソフト!

ついつい時間を忘れて眺めてしまう不思議なタイトルだ

本作は1992年にリリースされた『ディスクステーション98#19』に収録されていた観賞用ソフト。迷子となったアルルが森を歩き、走り、転び、不思議な何かと出会うなど、さまざまな様子を楽しめる。

特にインタラクティブ性はないが、可愛いアルルを眺めるリラックスソフトといえるだろう。ついつい長時間眺めてしまう不思議なタイトルだ。

なお、本作のジャンルはBGVと書かれているが、これはBack Ground Videoの略とのこと。当時のコンパイルでは観賞用のソフトのことをBGVと呼んでおり、ユニークなBGVを多数リリースしていたことでも知られている。

本作でBGVの面白さに気がついたなら、ぜひほかのBGVもチェックしてみよう。

紹介動画

『ワンダーランド OF CARBUNCLE(MSX2版)』

カーバンクルの活躍を描いた風変わりなシューティングゲーム!

敵と戦い、りんごを集め、ボスと戦ってステージクリアを目指そう

本作はディスクステーション25号に収録されていた、少々ユニークなシューティングゲーム。プレイヤーはカーバンクルを操作して、落下するりんごを集めながら、最終的にはボスを倒せばステージクリアとなる。

ゲームは巨大な樹木をテーマにしたステージを舞台に、ジャンプとショットを駆使して敵と戦う。木にはりんごが実っており、時間とともに落下するのでキャッチしよう。一定数のりんごを獲得すると、どこからともなくカゴを持ったペリカンが飛んでくる。

そこでペリカンのカゴにりんごを投げ入れよう。すると画面中央の窓が開いてボスが登場。ボスとの激しいバトルに勝利すると、次のステージへと進める。

単純にショットで敵を撃墜するだけではなく、ボスを出現させるためにりんごの回収やペリカンといったユニークなフィーチャーがある本作。少し変わったシューティングをプレイしてみたい! という人や、カーバンクルファンならオススメのタイトルだ。

紹介動画

【ゲーム情報】

タイトル:まいごのあるる(PC-9801版)

ジャンル:BGV

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年5月28日)

価格:990円

タイトル:ワンダーランド OF CARBUNCLE(MSX2版)

ジャンル:シューティングゲーム

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年5月28日)

価格:880円

©SEGA

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

※本作では、旧作のゲームを忠実に再現するため、一部に不適切な表現があります。あらかじめご了承ください。