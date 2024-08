インティ・クリエイツは8月20日、任天堂ハードで発売された同社のダウンロード専用ソフト『マイティガンヴォルト』『マイティガンヴォルト バースト』『ロロパズミクス』の3つのタイトルを1本のパッケージに収録した『インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション』を発売。価格は通常版が3278円/限定版が8778円だ。

なお、本日は本格2D横スクロールアクション「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」の発売10周年記念日。明日にはガンヴォルト10周年記念特別放送として、「ガンヴォルト情報局 第76回」を配信する。

【紹介映像】

『インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション』は本日発売!

本日、2024年8月20日は、本格2D横スクロールアクション「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」の発売10周年記念日であり、“ガンヴォルト”のスピンアウト作品集『インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション』の発売日だ。このめでたい日を祝して、「マイティガンヴォルト」公式イラストレーターである伊東大典氏が描き下ろした、発売記念イラストを公開!

ガンヴォルト10周年記念番組のお知らせ

ガンヴォルト10周年(8月20日)にあわせ、10周年記念特別放送として、「ガンヴォルト情報局」が一夜限りの復活配信! 10周年記念特別回(第76回)は、MCのIKKANさんと、《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》モルフォ役の櫻川めぐさんが、「インティ・クリエイツ情報局」でMCを務める田中健大さんをゲストに迎え、『カルドアンシェル』に登場するガンヴォルトの情報や、ガンヴォルトシリーズの新情報を紹介予定。ぜひともチェックしよう。

【番組概要】

番組名:ガンヴォルト情報局 第76回(10周年記念特別放送)

日時:2024年8月21日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)/櫻川めぐさん(S)

ゲスト:田中健大さん(俳協)

配信URL:

YouTube Live:https://youtube.com/live/XIHUX3-ADOM

【ゲーム情報】

タイトル:インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション

ジャンル:アクション/パズル

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch

※パッケージ版のみ

発売日:発売中(2024年8月20日)

価格:

通常版:3278円

限定版:8778円

CERO:A(全年齢対象)

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.