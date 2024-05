スクウェア・エニックスは5月29日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~June 2024~」を開催。開催期間は、2024年6月12日まで。

以下では、本セール対象タイトルをピックアップして紹介しよう。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0529SALE/

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

PlayStation 5

25%オフ! ★初セール!

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

25%オフ! ★初セール!

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5

64%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50%オフ!

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

『ロマンシング サガ3』

PlayStation 4/Nintendo Switch

82%オフ!

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』

PlayStation 4

60%オフ! 

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Nintendo Switch

60%オフ! 

『Voice of Cards ドラゴンの島』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

『FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

30%オフ!

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

『シアトリズム ファイナルバーライン』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

『ロマンシング サガ2』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

『サガ フロンティア リマスター』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『サガスカーレットグレイス 緋色の野望』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

『Sa・Ga COLLECTION』

Nintendo Switch

50%オフ!

『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PlayStation 5/PlayStation 4

40%オフ!

『FORSPOKEN』

PlayStation 5

60%オフ!

そのほかのタイトルは、上記の対象タイトル一覧ページか、ニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩まれている人はこちらもチェックしよう。

コラムページ

https://www.jp.square-enix.com/column/