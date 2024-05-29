ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月30日、PlayStation Store（PS Store）にて、「Days of Play（デイズ オブ プレイ）」セールを開催したと発表。期間は、2024年5月29日～6月12日23時59分まで。
今回の注目は、オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』の初セール25％オフ。CERO D（17歳以上対象）版と、CERO Z（18歳以上対象）版どちらもセール対象となる。
そのほか、『Marvel’s Spider-Man 2』『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『龍が如く８』と名作・大作がラインアップに登場している。さらに、24時間限定のフラッシュセールも予定しているので、期間中はPS Storeをチェックしよう。
・PS Store
https://store.playstation.com/ja-jp/pages/DaysofPlay/
セール対象タイトル（ピックアップ）
『Marvel’s Spider-Man 2』
・発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・フォーマット：PS5
・ジャンル：オープンワールドアクションアドベンチャー
・通常販売価格：8980円
⇒セール割引後価格：6735円＜25％オフ＞
・CERO：C（15歳以上対象）
・『Marvel’s Spider-Man 2』のPS Storeでの購入はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA08339_00-MARVELSPIDERMAN2
©2024 MARVEL.
©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Insomniac Games, Inc.
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
・発売元：スクウェア・エニックス
・フォーマット：PS5
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：9878円
⇒セール割引後価格：7408円＜25％オフ＞
・CERO：C（15歳以上対象）
・『FINAL FANTASY VII REBIRTH』のPS Storeでの購入はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0783148264580163
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『Rise of the Ronin』
・発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・フォーマット：PS5
・ジャンル：オープンワールドアクションRPG
・通常販売価格：8980円
⇒セール割引後価格：6735円＜25％オフ＞
・CERO：D（17歳以上対象）
・『Rise of the Ronin』のPS Storeでの購入はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA17823_00-RONINEDITEDGAME1
・海外版と同様の表現となる『Rise of the Ronin Z version』のPS Storeでの購入はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04542_00-RONINFULLGAME001
© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
『龍が如く８』
・発売元：セガ
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：9680円
⇒セール割引後価格：6776円＜30％オフ＞
・CERO：D（17歳以上対象）
・『龍が如く８』のPS Storeでの購入はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06433_00-LIKEADRAGON80000
©SEGA
そのほかにも見逃せないタイトルが勢ぞろい！
● 鉄拳8 Deluxe Edition
● モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク ダブルデラックスセット
● STAR WARS ジェダイ：サバイバー
● Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition
● ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク
● The Last of Us Part II Remastered
※ セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※ セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※ 「CERO:Z（18才以上のみ対象）」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。
※ 「PlayStation」「プレイステーション」「プレイステーション シェイプスロゴ」「PS5」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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