『Rise of the Ronin』が初セールで25%オフ!

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月30日、PlayStation Store(PS Store)にて、「Days of Play(デイズ オブ プレイ)」セールを開催したと発表。期間は、2024年5月29日~6月12日23時59分まで。

今回の注目は、オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』の初セール25%オフ。CERO D(17歳以上対象)版と、CERO Z(18歳以上対象)版どちらもセール対象となる。

そのほか、『Marvel’s Spider-Man 2』『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『龍が如く8』と名作・大作がラインアップに登場している。さらに、24時間限定のフラッシュセールも予定しているので、期間中はPS Storeをチェックしよう。

・PS Store

https://store.playstation.com/ja-jp/pages/DaysofPlay/

セール対象タイトル(ピックアップ)

『Marvel’s Spider-Man 2』

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PS5

・ジャンル:オープンワールドアクションアドベンチャー

・通常販売価格:8980円

⇒セール割引後価格:6735円<25%オフ>

・CERO:C(15歳以上対象)

・『Marvel’s Spider-Man 2』のPS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA08339_00-MARVELSPIDERMAN2

©2024 MARVEL.

©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Insomniac Games, Inc.

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

・発売元:スクウェア・エニックス

・フォーマット:PS5

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:9878円

⇒セール割引後価格:7408円<25%オフ>

・CERO:C(15歳以上対象)

・『FINAL FANTASY VII REBIRTH』のPS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0783148264580163

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『Rise of the Ronin』

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PS5

・ジャンル:オープンワールドアクションRPG

・通常販売価格:8980円

⇒セール割引後価格:6735円<25%オフ>

・CERO:D(17歳以上対象)

・『Rise of the Ronin』のPS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA17823_00-RONINEDITEDGAME1

・海外版と同様の表現となる『Rise of the Ronin Z version』のPS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04542_00-RONINFULLGAME001

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

『龍が如く8』

・発売元:セガ

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:9680円

⇒セール割引後価格:6776円<30%オフ>

・CERO:D(17歳以上対象)

・『龍が如く8』のPS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06433_00-LIKEADRAGON80000

©SEGA

そのほかにも見逃せないタイトルが勢ぞろい!

● 鉄拳8 Deluxe Edition

● モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット

● STAR WARS ジェダイ:サバイバー

● Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition

● ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク

● The Last of Us Part II Remastered