セガとアトラスは5月29日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて期間限定の「アーリーサマーセール」を開催したと発表。

両ストアで販売中の一部PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/Nintendo Switch(Switch)用タイトルを対象とし、期間限定で最大80%オフで購入できる。開催期間は2024年6月12日までとなる。

今回は、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG『龍が如く8』に加えて、プラチナゲームズが贈る名作をセットにした『BAYONETTA&VANQUISH』や、グローバルなライフスタイルプログラム“Zumba(ズンバ)”を3つのモードで体験できる『Zumba de 脂肪燃焼! 新価格版』などがラインアップされている。

またアトラスから、大人のアクション・アドベンチャーとして人気の『キャサリン・フルボディ』や、オリジナルの良さをそのままにゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ3 リロード』が特別価格にて販売中。『ペルソナ3 リロード』についてはDLCが初のセール対象となっている。

セール対象タイトルや割引率については特設サイトを確認してほしい。

タイトルピックアップ

■PS5/PS4『龍が如く8』

セール価格:6776円(30%オフ!)

©SEGA

■PS4『BAYONETTA&VANQUISH』

セール価格:2633円(40%オフ!)

©SEGA

■Switch『Zumba de 脂肪燃焼! 新価格版』

セール価格:2679円(30%オフ!)

Published by SEGA in Japan. Licensed by 505 Games. Licensed by Zumba Fitness, LLC.

■PS5/PS4『ペルソナ3 リロード』

セール価格:6969円(28%オフ!)

©ATLUS. ©SEGA.

■PS4『キャサリン・フルボディ』/Switch『キャサリン・フルボディ for Nintendo Switch』

PS4版セール価格:2633円(70%オフ!)

Switch版セール価格:2687円(65%オフ)

©ATLUS. ©SEGA.