合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは5月15日、Nintendo Switch/PlayStation 5のダウンロード版『きみのまち サンドロック』(My Time At Sandrock)が最大25%オフで購入できる春セールを開催。開催期間は、2024年5月29日23時59分まで。

さらに今回は各種ダウンロードコンテンツも「20%オフ」とお買い得価格となっている。この機会に『きみのまち サンドロック』をプレイしてみてはいかがだろうか。

▼PV

▼セール対象ストア

・ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000069187.html

・PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP6412-PPSA14719_00-0305201567193039

▼セール対象商品

・『きみのまち サンドロック』 ソフト本編

通常価格:5940円 ⇒ セール価格:4455円

・『きみのまち サンドロック・デラックスエディション』

通常価格:7480円 ⇒ セール価格:5610円

・ペットパック:ヤモリちゃん

通常価格:440円 ⇒ セール価格:352円

・かわいい動物の家具パック

通常価格:660円 ⇒ セール価格:528円

・極東家具パック

通常価格:660円 ⇒ セール価格:528円

・インテリアデコレーターパック

通常価格:660円 ⇒ セール価格:528円

・スーパー家具パック

通常価格:1320円 ⇒ セール価格:1056円

・スターライトコレクション1~3

通常価格:各880円 ⇒ セール価格:各704円

・サマーヒートコレクション 1~3

通常価格:各880円 ⇒ セール価格:各704円

※セール内容、開催期間は予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:きみのまち サンドロック

ジャンル:まちづくりシミュレーション

販売:DMM GAMES

開発:Pathea Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Nintendo Switch/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はPlayStation 5/Nintendo Switchのみ。

発売日:発売中(2023年9月26日)

価格:

Steam/PS5/Switch:5940円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|S/Xbox One:5950円(ダウンロード版)

Steam/PS5/Switchデラックスエディション:7480円(ダウンロード版)

XSX|S/Xbox Oneデラックスエディション:7500円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. © 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.