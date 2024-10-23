合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは10月24日、PlayStation 5／Nintendo Switchで発売中の『きみのまち サンドロック』（My Time At Sandrock）のダウンロード版を「最大25％オフ」で販売する「オータムセール」を開始した。セール期間は、PlayStation 5版が11月6日23時59分、Nintendo Switch版が11月3日23時59分となる※。※Nintendo Switch版は10月24日0時00より開始予定。
さらに、各種ダウンロードコンテンツも「20％オフ」にて購入できるので、この機会に『きみのまち サンドロック』を楽しんでみてはいかがだろうか。
▼セール開催期間
・PlayStation 5：2024年10月23日0時～11月6日23時59分
・Nintendo Switch：2024年10月24日0時～11月3日23時59分
※PlayStation 4版はセール対象外です。
※配信プラットフォームによって、セール開催期間が異なりますのでご注意ください。
※セール内容、開催期間は予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
▼セール対象ストア
・ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000069187.html
・PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP6412-PPSA14719_00-0305201567193039
▼セール対象商品
・『きみのまち サンドロック』 ソフト本編
通常価格：5940円 → セール価格：4455円
・『きみのまち サンドロック・デラックスエディション』
通常価格：7480円 → セール価格：5610円
・ペットパック：ヤモリちゃん
通常価格：440円 → セール価格：352円
・かわいい動物の家具パック
通常価格：660円 → セール価格：528円
・極東家具パック
通常価格：660円 → セール価格：528円
・インテリアデコレーターパック
通常価格：660円 → セール価格：528円
・スーパー家具パック
通常価格：1320円 → セール価格：1056円
・スターライトコレクション1～3
通常価格：各880円 → セール価格：各704円
・サマーヒートコレクション 1～3
通常価格：各880円 → セール価格：各704円
・Monster Whisperer
通常価格：1210円 → セール価格：968円
【ゲーム情報】
タイトル：きみのまち サンドロック
ジャンル：まちづくりシミュレーション
販売：DMM GAMES
開発：Pathea Games
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。
発売日：発売中（2023年9月26日）
価格：5940円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）
My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. © 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.
※画像は開発中のものとなります。
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