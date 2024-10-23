合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは10月24日、PlayStation 5／Nintendo Switchで発売中の『きみのまち サンドロック』（My Time At Sandrock）のダウンロード版を「最大25％オフ」で販売する「オータムセール」を開始した。セール期間は、PlayStation 5版が11月6日23時59分、Nintendo Switch版が11月3日23時59分となる※。

※Nintendo Switch版は10月24日0時00より開始予定。

さらに、各種ダウンロードコンテンツも「20％オフ」にて購入できるので、この機会に『きみのまち サンドロック』を楽しんでみてはいかがだろうか。

▼セール開催期間

・PlayStation 5：2024年10月23日0時～11月6日23時59分

・Nintendo Switch：2024年10月24日0時～11月3日23時59分

※PlayStation 4版はセール対象外です。

※配信プラットフォームによって、セール開催期間が異なりますのでご注意ください。

※セール内容、開催期間は予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▼セール対象ストア

・ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000069187.html

・PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP6412-PPSA14719_00-0305201567193039

▼セール対象商品

・『きみのまち サンドロック』 ソフト本編

通常価格：5940円 → セール価格：4455円

・『きみのまち サンドロック・デラックスエディション』

通常価格：7480円 → セール価格：5610円

・ペットパック：ヤモリちゃん

通常価格：440円 → セール価格：352円

・かわいい動物の家具パック

通常価格：660円 → セール価格：528円

・極東家具パック

通常価格：660円 → セール価格：528円

・インテリアデコレーターパック

通常価格：660円 → セール価格：528円

・スーパー家具パック

通常価格：1320円 → セール価格：1056円

・スターライトコレクション1～3

通常価格：各880円 → セール価格：各704円

・サマーヒートコレクション 1～3

通常価格：各880円 → セール価格：各704円

・Monster Whisperer

通常価格：1210円 → セール価格：968円

【ゲーム情報】

タイトル：きみのまち サンドロック

ジャンル：まちづくりシミュレーション

販売：DMM GAMES

開発：Pathea Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。

発売日：発売中（2023年9月26日）

価格：5940円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. © 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.

※画像は開発中のものとなります。