合同会社EXNOAは2月15日、同社が運営するDMM GAMESとValveが運営するSteamにて、アクアプラスが開発する『ToHeart2 ダンジョントラベラーズ』PC版を発売したと発表。

価格は1980円。DMM GAMESでは2024年2月21日16時59分まで、Steamでは2月22日まで、早期購入キャンペーンとして20%オフの1584円となる。

また、SteamとDMM GAMESでそれぞれお得なバンドルも販売中だ。

■シリーズ概要

アクアプラスの人気シリーズ「ダンジョントラベラーズ」は、パーティーを組んで3Dダンジョンで可愛い女の子モンスターと戦うロールプレイングゲーム。

冒険を通じてレベルアップをするとクラスチェンジができて、キャラクターのさまざまなスキルや装備を楽しめる。発売当時から見た目に似合わない難易度と豊富なシステムが話題になった。

今回販売する『ToHeart2 ダンジョントラベラーズ』は、シリーズの記念すべき1作目で、すでに発売済みの『ダンジョントラベラーズ2 王立図書館とマモノの封印』と『ダンジョントラベラーズ2-2 闇堕ちの乙女と封印の書』とは別の世界で物語が展開されるため、シリーズが初めてのユーザーにもオススメできる作品だ。

■販売サイト

【Steam】

1. ToHeart2 ダンジョントラベラーズ

URL:https://store.steampowered.com/app/1901620/

・今だけ早期購入20%オフキャンペーン実施中。

2.AQUAPLUS バンドル

URL:https://store.steampowered.com/bundle/28933/AQUAPLUS/

・うたわれるもの3部作、『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』『WHITE ALBUM −綴られる冬の想い出−』とセットで購入できるお得なバンドル。

【DMM GAMES】

DMM GAMESでは「ダンジョントラベラーズ」シリーズが20%オフで購入できるお得なセールを開催している。

1. ToHeart2 ダンジョントラベラーズ

URL:https://dlsoft.dmm.com/detail/iaquap_0034/

2.ダンジョントラベラーズシリーズバンドル

・『ToHeart2 ダンジョントラベラーズ』『ダンジョントラベラーズ2 王立図書館とマモノの封印』『ダンジョントラベラーズ2-2 闇堕ちの乙女とはじまりの書』のゲーム本編3本がセットになった製品。

URL:https://dlsoft.dmm.com/detail/iaquap_0036pack/

3.ダンジョントラベラーズコンプリートバンドル

・ゲーム本編3本だけでなく、『ダンジョントラベラーズ2』と『ダンジョントラベラーズ2-2』のダウンロードコンテンツすべてがセットになった製品。

URL:https://dlsoft.dmm.com/detail/iaquap_0035pack/

■PC(Steam)版の購入方法について

『ToHeart2 ダンジョントラベラーズ』PC版のゲーム内容はPlayStation Vita版と同様でゲーム内表現もCERO:Dの審査を受けた当時のまま。

だが、Steamプラットフォームにて「成人向けコンテンツ」の判定を受けているため、Steam上で閲覧、wishlist追加するためには「ログイン」と「ストアの個人設定」の変更が必要になる可能性がある。変更の方法は、下記の通りになる。

【ストアの個人設定の変更方法】

1.ログイン後、右上のアカウント名から「ストアの個人設定」をクリック。

2.「成人向けコンテンツの個人設定」にチェックを入れる。

3.一度、SteamのTOPページに戻ってから下記リンクをクリック。『ToHeart2 ダンジョントラベラーズ』のストアが表示されたら設定完了。

SteamストアURL

https://store.steampowered.com/app/1901620/

【ゲーム情報】

タイトル:ToHeart2 ダンジョントラベラーズ

ジャンル:RPG(3DダンジョンRPG)

配信:アクアプラス

プラットフォーム:PC(DMM GAMES/Steam)

配信日:配信中(2024年2月15日)

価格:1980円

※DMM GAMESでは2024年2月21日16時59分まで、Steamでは2月22日まで20%オフの1584円で購入可能。

2024 AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC

PlayStation Vitaはソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

©2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.