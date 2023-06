合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは6月8日、PlayStation 5/Nintendo Switch/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Steam)向けまちづくりシミュレーション『きみのまち サンドロック』(My Time At Sandrock)の発売日を発表した。発売日は2023年9月26日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに5940円。

なお、パッケージ版はPlayStation 5とNintendo Switchのみ発売。近日中に予約を開始予定なので、続報をお楽しみに。また、本作はSteamにて早期アクセスを実施中。早期アクセス版の価格は2980円だ。

PV

・Steamストアページ:

https://store.steampowered.com/app/1084600/My_Time_at_Sandrock/

※Steam版は現在早期アクセス中となり、日本語字幕に対応しております。

※早期アクセス版は開発途中の内容となりますので、皆さまからのご意見・ご感想お待ちしております。

「きみのまち サンドロック」とは?

災害によってほとんどの現代技術が破壊されてから300年後の世界が舞台。資源を集めて機械を作ったり、個性豊かな住人たちと仲良くなったり、モンスターから街を守ったりしながら、荒れ果てた砂漠の街サンドロックをきみの力でよみがえらせる。

広大な砂漠を探索して素材を集めてアイテムを生産しよう!

サンドロックを取り巻く広大な砂漠を探索。遺跡に潜って旧世界の遺物を発掘したり、手の届かない場所まで材料を探しに行く。探索中にモンスターと遭遇した場合は、剣や槍などのさまざまな武器を使って戦おう。

集めた素材はさまざまな機械でたくさんのユニークなアイテムを生産したり、住民へのプレゼントにできる。ときには住民たちからのリクエストにも応えたりするのも大切だ。

住民たちと仲良くなろう!

サンドロックに住む住民たちに話しかけたり、プレゼントを贈ったりして仲良くなろう。仲が深まれば住民から秘密の話を聞けたり、もしかしたら恋に落ちることも…!?

【ゲーム情報】

タイトル:きみのまち サンドロック

ジャンル:まちづくりシミュレーション

販売:DMM GAMES

開発:Pathea Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Nintendo Switch/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はPlayStation 5/Nintendo Switchのみ。

発売日:2023年9月26日

※Steamの早期アクセスは2022年5月26日から開始済み。

価格:5940円(パッケージ版/ダウンロード版)

※Steamの早期アクセス版の価格は2980円。

CERO:審査予定

My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. © 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.

※画像は開発中のものとなります。