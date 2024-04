PLAYISM(運営:アクティブゲーミングメディア)は4月18日、Ewoud van der WerfとExtra Niceが開発するアクションゲーム『SCHiM - スキム -』を、2024年7月18日に発売すると発表した。価格はパッケージ版が4400円、ダウンロード版が2750円となる。

対応プラットフォームはNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Microsoft Store/Steam)と幅広く展開する。

あわせてパッケージ版(※)の予約受付も開始。パッケージには、漫画家・イラストレーターのあらゐけいいち先生による描き下ろしイラストを使用。同イラストのステッカーが永久封入特典として付属する。

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4のみ販売

「Indie World 2024.4.17」紹介映像

発売日決定トレーラー

小さな精霊となって見守る、何気ない日常の物語

スキムとは、オランダ語で「精霊のようなもの」や「目の端に見えるチラチラしたようなもの」などを意味する。

影から影へ、ぴょんぴょん跳ねて移動する不思議な存在のスキムは、子供の頃には認識できていても、大人になるにつれ見えなくなっていく。スキムたちはあらゆる影に存在していて、世界中のすべてのものが1つ持っており、決して本体と離れない。

持ち主が生まれたときから、人生のさまざまな場面を影として見守ってきたスキム。ある日、1体のスキムが人間の体から切り離されてしまった。手遅れにならないうちに元の場所へ戻れるのだろうか?

ステージごとに変わる美しい景色と心地よい音楽、そして日々の小さな物語をスキムと一緒に体験しよう。

ゲームの特徴

スキムが移動できるのは、ヒトやモノの影のある場所だけ。

影は、太陽が照らす日中の時間帯だけでなく、実は夜にも家の窓や街灯の光などによってもできる。夕方には、太陽の位置が変化するため影の長さも変化し、移動できる範囲も広がる。

また、走っている人や車など、動いているものの影を利用して遠くまで行けちゃうことも……? 視点を変えながら活路を探して、影から影へとタイミングよくジャンプしながら進んでいこう。

パッケージ版の予約受付を開始

2024年4月18日より、全国小売店でパッケージ版の予約受付を順次開始。初回製造特典として「オリジナルサウンドトラックCD」「ピンバッジ1種」が付属する。各店舗の特典もあわせて紹介。特典は限定となり、数に限りがあるので予約して手に入れよう。

▼初回製造特典

▼店舗特典

※特典画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合がございます。

※特典は数に限りがございます。詳細は各販売店にお問い合わせください。

【ゲーム情報】

タイトル:SCHiM - スキム -

ジャンル:アクション

販売:PLAYISM

開発:Ewoud van der Werf/Extra Nice

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Microsoft Store/Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4のみ

発売日:2024年7月18日

価格:4400円(パッケージ版)/2750円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

© Extra Nice Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※Microsoft, Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox 関連ロゴは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の登録商標または商標です。

※画面はすべて開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。

© 2024 Active Gaming Media Inc.