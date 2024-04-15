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日本と北米・カナダのランキングを紹介！

PS5は『ドラゴンズドグマ 2』が1位！2024年3月のPS Storeダウンロードランキングを発表

2024年04月15日 18時10分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月15日、2024年3月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。

　下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。

＜PS Store 3月ダウンロードランキング＞

https://blog.ja.playstation.com/2024/04/15/20240415-downloadranking/

PS5タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 ドラゴンズドグマ 2 HELLDIVERS 2
2 Rise of the Ronin MLB The Show 24
3 FINAL FANTASY VII REBIRTH Dragon’s Dogma 2
4 ユニコーンオーバーロード WWE 2K24
5 レインボーシックス シージ Madden NFL 24
PS4タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 モンスターハンター：ワールド Minecraft
2 マインクラフト Red Dead Redemption 2
3 ユニコーンオーバーロード Batman: Arkham Knight
4 レインボーシックス シージ MLB The Show 24
5 EA SPORTS FC 24 Need for Speed Heat
PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 Beat Saber cyubeVR
2 アリゾナ サンシャイン2 Beat Saber
3 ザ・ウォーキング・デッド: セインツ ＆ シナーズ Pavlov
4 Legendary Tales Among Us VR
5 Kayak VR: Mirage Creed: Rise to Glory – Championship Edition

　日本のPS5のランキングでは待望のシリーズ最新作『ドラゴンズドグマ 2』が第1位。第2位は『Rise of the Ronin』、第3位は『FINAL FANTASY VII REBIRTH』と新作タイトルが上位を占めた。北米・カナダでは、『HELLDIVERS 2』が1位に。2位には『MLB The Show 24』、3位は『Dragon’s Dogma 2』となっている。どちらも『ドラゴンズドグマ 2』が上位に入っている点は注目だ。

　日本のPS4の1位が『モンスターハンター：ワールド』、2位が『マインクラフト』と、息の長いゲームが続く。3位にアトラス×ヴァニラウェアのSRPG『ユニコーンオーバーオード』がランクインしている。アメリカ・カナダでは、1位が『Minecraft』、2位が『Red Dead Redemption 2』、3位が『Batman: Arkham Knight』とこちらも息の長いタイトルがランクイン。

　PS VR2は、リズムゲーム『Beat Saber』が1位に。アメリア・カナダでは、幻想的なボクセル世界を冒険する『cyubeVR』が1位となっている。

　なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。

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