ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月15日、2024年3月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。
下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。
＜PS Store 3月ダウンロードランキング＞
https://blog.ja.playstation.com/2024/04/15/20240415-downloadranking/
|PS5タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|ドラゴンズドグマ 2
|HELLDIVERS 2
|2
|Rise of the Ronin
|MLB The Show 24
|3
|FINAL FANTASY VII REBIRTH
|Dragon’s Dogma 2
|4
|ユニコーンオーバーロード
|WWE 2K24
|5
|レインボーシックス シージ
|Madden NFL 24
|PS4タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|モンスターハンター：ワールド
|Minecraft
|2
|マインクラフト
|Red Dead Redemption 2
|3
|ユニコーンオーバーロード
|Batman: Arkham Knight
|4
|レインボーシックス シージ
|MLB The Show 24
|5
|EA SPORTS FC 24
|Need for Speed Heat
|PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|Beat Saber
|cyubeVR
|2
|アリゾナ サンシャイン2
|Beat Saber
|3
|ザ・ウォーキング・デッド: セインツ ＆ シナーズ
|Pavlov
|4
|Legendary Tales
|Among Us VR
|5
|Kayak VR: Mirage
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
日本のPS5のランキングでは待望のシリーズ最新作『ドラゴンズドグマ 2』が第1位。第2位は『Rise of the Ronin』、第3位は『FINAL FANTASY VII REBIRTH』と新作タイトルが上位を占めた。北米・カナダでは、『HELLDIVERS 2』が1位に。2位には『MLB The Show 24』、3位は『Dragon’s Dogma 2』となっている。どちらも『ドラゴンズドグマ 2』が上位に入っている点は注目だ。
日本のPS4の1位が『モンスターハンター：ワールド』、2位が『マインクラフト』と、息の長いゲームが続く。3位にアトラス×ヴァニラウェアのSRPG『ユニコーンオーバーオード』がランクインしている。アメリカ・カナダでは、1位が『Minecraft』、2位が『Red Dead Redemption 2』、3位が『Batman: Arkham Knight』とこちらも息の長いタイトルがランクイン。
PS VR2は、リズムゲーム『Beat Saber』が1位に。アメリア・カナダでは、幻想的なボクセル世界を冒険する『cyubeVR』が1位となっている。
なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。
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