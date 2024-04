ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月15日、2024年3月の「PlayStation Store(PS Store)」でのダウンロードランキングを発表した。

下記ではPlayStation 5(PS5)とPlayStation 4(PS4)、PlayStation VR2(PS VR2)のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。

<PS Store 3月ダウンロードランキング>

https://blog.ja.playstation.com/2024/04/15/20240415-downloadranking/

PS5タイトル(5位まで抜粋) 順位 日本 米国/カナダ 1 ドラゴンズドグマ 2 HELLDIVERS 2 2 Rise of the Ronin MLB The Show 24 3 FINAL FANTASY VII REBIRTH Dragon’s Dogma 2 4 ユニコーンオーバーロード WWE 2K24 5 レインボーシックス シージ Madden NFL 24

PS4タイトル(5位まで抜粋) 順位 日本 米国/カナダ 1 モンスターハンター:ワールド Minecraft 2 マインクラフト Red Dead Redemption 2 3 ユニコーンオーバーロード Batman: Arkham Knight 4 レインボーシックス シージ MLB The Show 24 5 EA SPORTS FC 24 Need for Speed Heat

PS VR2タイトル(5位まで抜粋) 順位 日本 米国/カナダ 1 Beat Saber cyubeVR 2 アリゾナ サンシャイン2 Beat Saber 3 ザ・ウォーキング・デッド: セインツ & シナーズ Pavlov 4 Legendary Tales Among Us VR 5 Kayak VR: Mirage Creed: Rise to Glory – Championship Edition

日本のPS5のランキングでは待望のシリーズ最新作『ドラゴンズドグマ 2』が第1位。第2位は『Rise of the Ronin』、第3位は『FINAL FANTASY VII REBIRTH』と新作タイトルが上位を占めた。北米・カナダでは、『HELLDIVERS 2』が1位に。2位には『MLB The Show 24』、3位は『Dragon’s Dogma 2』となっている。どちらも『ドラゴンズドグマ 2』が上位に入っている点は注目だ。

日本のPS4の1位が『モンスターハンター:ワールド』、2位が『マインクラフト』と、息の長いゲームが続く。3位にアトラス×ヴァニラウェアのSRPG『ユニコーンオーバーオード』がランクインしている。アメリカ・カナダでは、1位が『Minecraft』、2位が『Red Dead Redemption 2』、3位が『Batman: Arkham Knight』とこちらも息の長いタイトルがランクイン。

PS VR2は、リズムゲーム『Beat Saber』が1位に。アメリア・カナダでは、幻想的なボクセル世界を冒険する『cyubeVR』が1位となっている。

なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。