ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月14日、2023年6月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。
下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。
＜PS Store 6月ダウンロードランキング＞
https://blog.ja.playstation.com/2023/07/14/20230714-downloadranking/
|PS5タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|FINAL FANTASY XVI
|Diablo IV
|2
|ディアブロ IV
|FINAL FANTASY XVI
|3
|ストリートファイター6
|Street Fighter 6
|4
|モンスターハンターライズ
|Grand Theft Auto V
|5
|みんな大好き塊魂アンコール＋王様プチメモリー
|Call of Duty: Modern Warfare II
|PS4タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|ストリートファイター6
|Diablo IV
|2
|ディアブロ IV
|Minecraft
|3
|Minecraft
|Red Dead Redemption 2
|4
|ペルソナ4 ザ・ゴールデン
|Grand Theft Auto V
|5
|モンスターハンターライズ
|FIFA 23
|PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|Beat Saber
|Beat Saber
|2
|Hubris
|Pavlov
|3
|Kayak VR: Mirage
|Job Simulator
|4
|C-Smash VRS
|Hubris PS VR 2
|5
|オノゴロ物語 ～The Tale of Onogoro～
|Walkabout Mini Golf
日本のPS5のランキングでは、『FINAL FANTASY XVI』が第1位に。第2位は『ディアブロ IV』、第3位は『ストリートファイター6』と続く。北米・カナダでは、『Diablo IV』が1位。2位は『FINAL FANTASY XVI』、3位は『Street Fighter 6』に。1位と2位の順位以外は日米と同じタイトルが並んでいるのが興味深い。
PS4では、日本では1位が『ストリートファイター6』だが、北米・カナダではここでは記載していないが『Street Fighter 6』が11位と同じタイトルながら大きく順位に差が出ているのが印象的。海外では、格闘ゲームはPS5などの上位ハードやPCでプレイするユーザーが多いのかもしれない。
PS VR2は、先月と同じく日米ともに1位は『Beat Saber』に。日本で今週3位にいる『Kayak VR: Mirage』は、PS VR2のローンチから上位にいるタイトル。日本でPS VR2を買ったらプレイしたいタイトルの1つになっているのかもしれない。
なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。
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