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日本と北米・カナダのダウンロードランキングを紹介！

日本のPS5は『FF16』が第1位！6月のPS Storeダウンロードランキングが発表

2023年07月14日 17時45分更新

文● ASCII

PS5は『FF16』が第1位！6月のPS Storeダウンロードランキングが発表

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月14日、2023年6月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。

　下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。

＜PS Store 6月ダウンロードランキング＞

https://blog.ja.playstation.com/2023/07/14/20230714-downloadranking/

PS5タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 FINAL FANTASY XVI Diablo IV
2 ディアブロ IV FINAL FANTASY XVI
3 ストリートファイター6 Street Fighter 6
4 モンスターハンターライズ Grand Theft Auto V
5 みんな大好き塊魂アンコール＋王様プチメモリー Call of Duty: Modern Warfare II
PS4タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 ストリートファイター6 Diablo IV
2 ディアブロ IV Minecraft
3 Minecraft Red Dead Redemption 2
4 ペルソナ4 ザ・ゴールデン Grand Theft Auto V
5 モンスターハンターライズ FIFA 23
PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 Beat Saber Beat Saber
2 Hubris Pavlov
3 Kayak VR: Mirage Job Simulator
4 C-Smash VRS Hubris PS VR 2
5 オノゴロ物語 ～The Tale of Onogoro～ Walkabout Mini Golf

　日本のPS5のランキングでは、『FINAL FANTASY XVI』が第1位に。第2位は『ディアブロ IV』、第3位は『ストリートファイター6』と続く。北米・カナダでは、『Diablo IV』が1位。2位は『FINAL FANTASY XVI』、3位は『Street Fighter 6』に。1位と2位の順位以外は日米と同じタイトルが並んでいるのが興味深い。

　PS4では、日本では1位が『ストリートファイター6』だが、北米・カナダではここでは記載していないが『Street Fighter 6』が11位と同じタイトルながら大きく順位に差が出ているのが印象的。海外では、格闘ゲームはPS5などの上位ハードやPCでプレイするユーザーが多いのかもしれない。

　PS VR2は、先月と同じく日米ともに1位は『Beat Saber』に。日本で今週3位にいる『Kayak VR: Mirage』は、PS VR2のローンチから上位にいるタイトル。日本でPS VR2を買ったらプレイしたいタイトルの1つになっているのかもしれない。

　なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。

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