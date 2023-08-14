ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月10日、2023年7月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。
下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。
＜PS Store 8月ダウンロードランキング＞
https://blog.ja.playstation.com/2023/08/10/20230810-downloadranking/
|PS5タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|FINAL FANTASY XVI
|Grand Theft Auto V
|2
|ストリートファイター6
|Remnant II
|3
|エグゾプライマル
|Call of Duty: Modern Warfare II
|4
|Remnant II
|FINAL FANTASY XVI
|5
|グランド・セフト・オートV
|NBA 2K23
|PS4タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|マインクラフト
|Red Dead Redemption 2
|2
|グランド・セフト・オートV
|Minecraft
|3
|ストリートファイター6
|Grand Theft Auto V
|4
|eBASEBALLパワフルプロ野球2022
|NBA 2K23
|5
|モンスターハンターライズ
|EA Sports UFC 4
|PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|Synapse
|Synapse
|2
|Beat Saber
|Beat Saber
|3
|Hubris
|Pavlov
|4
|Moss and Moss: Book II Bundle
|Moss: Book II
|5
|Kayak VR: Mirage
|Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
日本のPS5のランキングでは、『FINAL FANTASY XVI』が第1位に。第2位は『ストリートファイター6』、第3位は『エグゾプライマル』とカプコンタイトルが2作続く。北米・カナダでは、『Grand Theft Auto V』が1位。2位は『Remnant II』、3位は『Call of Duty: Modern Warfare II』に。いずれも納得のランキングだが、『Remnant II』に注目。日本でも4位にランクインしており、かなり評判がいい模様だ。
PS4では、日本では1位が『マインクラフト』、北米・カナダでは『Red Dead Redemption 2』となっている。最近のPS4のランキングは、息の長いタイトルが多く入る傾向にある。ユーザーがPS5に移行した結果かもしれない。
PS VR2は日米ともに1位が『Synapse』、第2位が『Beat Saber』となっている。『Synapse』は、VRゲーム開発で受賞歴のあるnDreamsが手がける、シューターを超えるアクション満載のPS VR2専用タイトル。ゲームは強力な銃火器とテレキネシスを操り、敵の心に入り込み、激しく襲ってくる防壁を突破して心の奥を目指していくという内容だ。
なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。
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