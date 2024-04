AMDのInstinct MI300に関しては連載701回や連載726回、連載751回などで説明してきたが、今年のISSCCでAMD自身によるDeep Diveの説明があったので、この内容を解説しよう。といっても性能に関しては言及がなく、焦点は3D構造の実装になる。

複雑なMI300A/Xの内部構造

IODは共通で、XCDとCCDのどちらも搭載できる

まずおさらいであるが、MI300A/Xともに複数のGPU(XCD)と、MI300AはさらにCPU(CCD)を、インフィニティ・キャッシュを搭載したI/O Die(IOD)の上に搭載、さらにこのIOD同士を2.5Dで接続し、外付けに8スタックのHBM3を接続する構造になっている。

ちなみにIODの説明だが、128chのHBM3チャンネルや256MBのインフィニティ・キャッシュは4つのIODの合計の数字であり、IOD1つあたりで言えばインフィニティ・キャッシュは64MB、HBM3は32ch(HBM3は1スタックあたり16chのI/Fを持つ)という計算になる。

インフィニティ・ファブリック・リンクの数とPCIeの数が割り切れないのは、おそらくおのおののIODには64ch分のPCIe/インフィニティ・ファブリック共用のPHYが用意されており、インフィニティ・ファブリックは32ch分で1リンクとなるのだろう。したがって4つのIODで合計256chのPHYがあり、このうち224chは7本のインフィニティ・ファブリック・リンクに割り当てられ、残りの32chが2×PCIe Gen5x16に割り当てられるという構造と考えられる。

下の画像が内部構造図なのだが、これはややわかりにくい。左側はあえて簡略化しているのだろうが、XCDには40個のCUが搭載されており、うち2つが無効化され実際に利用されるのは38CUである。これが8つでトータル304CUというわけだ。

2次キャッシュは4MBであるが、メモリー階層構造を見る限り、この2次キャッシュは1つのXCD内のCUで共有という形であり、異なるXCD同士の2次キャッシュは上位のクロスバー(つまりインフィニティ・キャッシュ)経由での接続になるので、グローバル・キャッシュというよりはローカル・キャッシュとみなすべきなのだろう。

まず実装方法である。先に書いたように、XCD/CCDはIODの上に載っているが、XCDおよびCCDはどちらも一種類で、これをそのまま載せるか、180度回転させて載せるかであるが、IODに関してはやはりミラー構造を採用することになった。

このミラーというのは、要するに鏡対称のことだ。これ、Sapphire Rapidsの構造の議論のところでも出てきた話だが、上の画像で言えば左上のIODと左下IODは、回転させてもいろいろつじつまが合わないことになる。

左上と左下は、ちょうど真ん中で相互接続する必要があるし、左端にはPCIe/インフィニティ・キャッシュのI/Fを集約する必要がある。また上下にHBMのI/Fも設けなければならない。これを満たそうとすると、どうやっても鏡対称となる2種類のダイを作らなければ解決しないことになる。

実際Sapphire Rapidsでも4タイル構成のXCC SKUは鏡対称となる2種類のダイが用意されていることが確認されており、AMDもこれにならったわけだ。

このことはそれほど驚きではないのだが、ここではっきり"Four unique tape-outs:two IODs, one XCD and one CCD"とあるのは驚きだった。上の画像の右上にあたるIODは、Instinct MI300AとInstinct MI300Xで共通になるからだ。要するにIODは、XCDとCCDのどちらも搭載できるように設計されているわけだ。てっきり筆者は、XCD用とCCD用で異なるIODを用意していると考えていたからだ。