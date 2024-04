前回に引き続きIntel Vision 2024の話題であるが、今回のお題はGaudi 3である。Gaudi 3は昨年12月のAI Everywhereイベントにおける基調講演の最後にGelsinger CEOによるチラ見せこそあったものの、詳細は不明なままだった。

今回Gaudi 3に関してホワイトペーパーまで含めて広範な情報が公開されたので、これをまとめて説明しよう。

まず基本的な情報から。Gaudi 3には64個のTensor Coreと8つのMME(Matrix Math Engine)、96MBの2次キャッシュと128GBのHBM、24×200GbEとPCIe Gen5 x16が搭載される。

Gaudi 2の概略は連載686回で説明したが、そのGaudi 2とGaudi 3の比較をホワイトペーパーから抜き出したのが下表である。

ここでGaudi 3(1 Die)は筆者が作成したものだ。Gaudi 3はGaudi 2比で2~4倍の性能としているわけだが、ダイあたりで言うと実はそれほど性能は伸びていない。まずMMEの性能で言えば、MMEの数そのものは倍増しており、BF16では性能も倍増しているのだが、FP8で言えば微増(6%程度の向上)に留まっている。

Gaudi 2ではFP8の性能がBF16の倍になっているのに、Gaudi 3ではFP8とBF16の性能が同じ、というのは要するに16bit幅のエンジンを8bit×2に分割する機能をGaudi 3では省き、この結果FP8であってもBF16をそのまま使う形になってのことと思われる。

TPCの数は33%増えているのに、性能で言えば6%しか上がっていないというのは、性能消費電力比を改善するために、動作周波数を引き下げたのではないかと考えられる。動作周波数そのものは示されていないが、Gaudi 2のOAMのTDPが600Wに対し、Gaudi 3では900W。つまりダイ1つあたり450Wになっている。

もちろんプロセスも微細化しているし、HBMもダイあたり6スタック→4スタックに減少しているとはいえ、これだけで150Wも減ったりはしない。おそらくは相当動作周波数を引き下げたものと考えられる。

もう1つのポイントはHBMである。Gaudi 2では1.6GHz駆動のHBM2×6なのに対し、Gaudi 3では1.8GHz駆動のHBM2e×8という構成になっている。AMDはInstinct MI300でHBM3を、NVIDIAはB100/B200でHBM3eを利用していることを考えると、なぜHBM3を選ばなかったのか? という疑問が当然湧く。

これに関して、The RegisterのシステムエディターであるTobias Mann氏のポストによれば、「Gaudi 3の設計に当たっては、実際に動作するシリコンが存在するIPのみを使うというポリシーを貫いており、この結果設計段階で利用可能なHBM3のIPが存在しなかった」のが理由だとしている。

Official comment from Habana:



"Our methodology was to use only IPs that were already proven in silicon before we tape out. At the time we taped out Gaudi3 there was simply no available physical layers that were validated to meet our standards," COO Eitan Medina told The Register